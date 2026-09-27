جوان آنلاین: مقامهای اسرائیلی تصمیم گرفتهاند «بستهشدن کامل کرانه باختری اشغالی» را اعمال و گذرگاههای ورودی به این منطقه را مسدود کنند.
به گزارش مهر، خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا» روز یکشنبه گزارش داد این محدودیتها تا شنبه سوم اکتبر ادامه خواهد داشت و مقامهای اسرائیلی، عید یهودی سوکوت یا «عید سایهبانها» را دلیل اعمال این تدابیر اعلام کردهاند.
این اقدامات شامل تشدید محدودیتهای نظامی در ایستهای بازرسی و موانع و همچنین محدود کردن رفتوآمد فلسطینیها و دسترسی آنها به اماکن مقدس است.
نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه محدودیتها را در مناطق اطراف رامالله و البیره تشدید کردند، چندین جاده و ورودی را بستند و به گفته وفا، فلسطینیها را مورد آزار و بازرسی قرار دادند.
بر اساس این گزارش، ورودیهای ترمسعیا، عابود، نبی صالح، عطاره و طیبه نیز بسته شد و نیروهای اسرائیلی در یبرود، عین سینیا و جبع ایستهای بازرسی ایجاد کردند تا خودروها را بازرسی و مدارک هویتی فلسطینیها را بررسی کنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که حملات و اقدامات نظامی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده است.
بر اساس آمار رسمی فلسطین، از آن زمان تاکنون دستکم هزار و ۲۰۶ فلسطینی، از جمله ۲۵۴ کودک، شهید و حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ نفر زخمی شدهاند و بیش از ۲۴ هزار و ۶۰۰ نفر نیز بازداشت شدهاند.