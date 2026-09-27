جوان آنلاین: محمد النعیمی عضو شورای عالی سیاسی یمن در مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان تاکید کرد: خطاب به دشمن صهیونیستی می گوییم؛ خون شهید نصرالله همان چیزی است که راه ما را به سمت پیروزی هموار می کند و تخت های ستمگران را به زیر می کشد.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: خون شهدا، عظمت آنها، تفکر و راه و روششان ملت ها را بیدار کرده و دشمن صهیونیستی و ایادی آن را تحت فشار قرار می دهد.

لازم به ذکر است که علاوه بر لبنان، مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین در صنعا نیز برگزار شده است.