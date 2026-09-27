عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن با ایجاد فقر و فشار اقتصادی به دنبال فراهم کردن بستر شورش‌های اجتماعی برای سرنگونی نظام بود.

جوان آنلاین: غلامعلی حدادعادل در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که صبح امروز در کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و دفاع مقدس و همچنین شهدای مقاومت، درباره تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش کمیته امداد در خدمت‌رسانی به محرومان سخن گفت.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که امروز توفیق حضور در مجموعه‌ای را پیدا کردم که خدمتگزاری به محرومان برای آن افتخار است. همچنین از برادر ارجمند، جناب آقای بختیاری، ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)، تشکر می‌کنم که این فرصت را به بنده دادند تا در ایامی که مقارن با سالگرد دفاع مقدس است، عرایضی تقدیم کنم.

آمریکا از ابتدای انقلاب به دنبال مقابله با جمهوری اسلامی بود

حدادعادل با اشاره به تحولات ابتدای انقلاب گفت: حقیقت این است که رویارویی نظامی با آمریکا و حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، امری دور از ذهن نبود. از اول انقلاب می‌دانستیم این انقلاب در مقابل آمریکا قد علم کرده است.

وی افزود: درست است که شعار مردم در انقلاب بیشتر «مرگ بر شاه» بود، ولی شاه را آمریکا آورده بود. برای آمریکا مهم نبود شاه، تیمور بختیار یا شاپور بختیار بر سر این مملکت باشد؛ مهم این بود که منافع آمریکا تأمین شود.

حدادعادل ادامه داد: وقتی آمریکا به این نتیجه رسید که با خیزش مردم در پاییز و زمستان ۵۷ دیگر نمی‌تواند شاه را نگه دارد، شاپور بختیار را آوردند و ظرف ۲۴ ساعت همه چیز عوض شد.

وی با اشاره به خاطرات خود از روزهای انقلاب گفت: روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ در تظاهرات خودجوش مردم، شعار این بود که «بعد از شاه نوبت آمریکاست»؛ یعنی همه می‌دانستند دشمن اصلی آمریکاست و امام نیز همیشه این موضوع را گوشزد می‌کردند.

جنگ تحمیلی؛ نقشه‌ای که یک هفته‌ای قرار بود تمام شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمریکا نگران تبدیل شدن انقلاب اسلامی به الگویی برای کشورهای منطقه بود، اظهار کرد: آمریکا حساب می‌کرد اگر یک انقلاب مردمی و دینی در این منطقه مهم به پیروزی برسد و موفق شود دوام پیدا کند، برای همه کشورهای منطقه الگو می‌شود.

حدادعادل گفت: در یک سال و نیم اول انقلاب، هر روز یک جایی از ایران به تحریک آمریکا شعله‌ور می‌شد؛ در کردستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و جاهای دیگر. یک سال و نیم هر کاری که توانستند کردند و به نتیجه نرسیدند.

وی ادامه داد: بالاخره تصمیم گرفتند به دست صدام یک جنگ همه‌جانبه راه بیندازند. صدام را که انگیزه‌های شخصی و جاه‌طلبی داشت، تحریک و تجهیز کردند. ارتش عراق از شوروی سابق مجهز می‌شد و غرب هم از آن پشتیبانی می‌کرد.

حدادعادل افزود: این در حالی بود که انقلاب اسلامی با تجدید سازمان ارتش و سپاه نوپایی که تازه تأسیس شده بود، اصلاً آمادگی یک جنگ آنچنانی را نداشت. آنها فکر کردند با چنین تجهیزاتی یک هفته کار جمهوری اسلامی ساخته است.

وی گفت: صدام ۵۰۰ خبرنگار را در یک هتل در بصره دعوت کرده بود و گفته بود یک هفته دیگر شما را در تهران برای جشن پیروزی دعوت می‌کنیم، ولی یک هفته به هشت سال کشید و یک وجب از خاک این ملت به دست دشمن نیفتاد و این نقشه آمریکا هم باطل شد.

از تحریم تا جنگ نرم و انقلاب‌های رنگی

حدادعادل با اشاره به سال‌های پس از رحلت امام خمینی(ره) گفت: بعد از جنگ، ارتحال امام صورت گرفت و رهبری جدید در مسیر رهبری امام گام برداشتند و باز توطئه‌ها شروع شد.

وی افزود: در این ۳۶ سالی که رهبر شهید ما رهبری می‌کردند، آمریکا چقدر توطئه کرد؛ از تهدیدها و تحریم‌ها گرفته تا ناآرامی‌ها، شورش‌های خیابانی، دسته‌بندی‌های سیاسی و فتنه‌ها.

حدادعادل ادامه داد: همه اینها بر مدار این فکر بود که جمهوری اسلامی موفق نشود و اگر بتوانند آن را براندازی کنند، اما در همه اینها ناموفق بودند.

وی گفت: بالاخره آنها تصمیم گرفتند چون از جنگ‌های نرم و انقلاب‌های رنگی و شیوه‌های جدیدی که برای سرنگونی دولت‌ها به آن رسیده بودند، نتیجه نگرفته‌اند، دست به اسلحه ببرند.

فشار اقتصادی؛ بستری برای شورش اجتماعی

حدادعادل با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دشمن اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دشمن ایجاد فقر و دشواری معیشت بود؛ یعنی شکننده‌ترین تحریم‌های تاریخ را به قول خودشان برای چه اعمال می‌کردند؟ برای اینکه گرسنگی و فشار اقتصادی مردم که همواره پشت سر انقلاب بودند، آنها را مجبور کند که در مقابل انقلاب بایستند.

حدادعادل گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز محاسبات دشمن این بود که مردم ناراضی‌اند و منتظر یک جرقه هستند تا به خیابان‌ها بریزند.

محاسبات دشمن در جنگ ۱۲ روزه

وی ادامه داد: با حمله به فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای، فرضشان این بود که از فردا خیابان‌های ایران میدان اغتشاش می‌شود و این به سرنگونی نظام تبدیل خواهد شد.

حدادعادل افزود: اما عکس این اتفاق افتاد. حمله شب جمعه اتفاق افتاد و مردم روز شنبه که روز عید غدیر بود، به میدان آمدند و با اینکه داغدار شهدا بودند، حضور خود را در صحنه نشان دادند؛ برخلاف آن چیزی که دشمن تصور می‌کرد.

وی گفت: بعد از آن تحلیل‌هایشان را عوض کردند و گفتند ما اشتباه کرده بودیم؛ این بار باید اول ناآرامی خیابانی اتفاق بیفتد و بعد حمله نظامی کنیم.

حدادعادل با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت ارز ادامه داد: بعد از آن دوباره همان فشارهای اقتصادی را دنبال کردند و با ایجاد بی‌ثباتی و فشار اقتصادی، زمینه اعتراضات خیابانی فراهم شد.

وی افزود: دولت و نظام گفتند فشار اقتصادی وجود دارد و عده‌ای هم اعتراض دارند و حقشان است؛ وقتی مسالمت‌آمیز باشد، باید حرف آنها را شنید. اما بعد مشخص شد این اعتراضات مقدمه یک شورش مسلحانه بوده است.

ادعای تلفات گسترده و جنگ رسانه‌ای

حدادعادل با اشاره به آنچه جنگ رسانه‌ای دشمن خواند، گفت: در دنیا وانمود کردند که جمهوری اسلامی مردم را قتل‌عام کرده است و آمارهای مختلفی از کشته‌شدگان اعلام کردند.

وی افزود: دولت اعلام کرد بعد از اینکه دید چنین نقشه‌ای پشت این برنامه است، اسامی و مشخصات افرادی که در این درگیری‌ها کشته شده‌اند اعلام شود و هرکس مدعی است فرد دیگری در این ایام کشته شده، اعلام کند تا مشخص شود ادعا درست است یا نه.

حدادعادل ادامه داد: تمام این شبکه رسانه‌ای، به تعبیر وی، مأمور بودند در دنیا اعلام کنند که در خیابان‌های ایران هزاران نفر کشته شده‌اند و این یک پیوست تبلیغاتی برای عملیات شورش خیابانی بود.

زمینه‌سازی رسانه‌ای پیش از حمله نظامی

وی با اشاره به تجربه افغانستان گفت: وقتی می‌خواهند به جایی حمله کنند، قبلاً در افکار عمومی مردم آنجا را بدنام می‌کنند. حدود ۲۵ سال پیش، وقتی می‌خواستند به افغانستان حمله کنند، چنین تصویری از طالبان ترسیم کردند که مردم دنیا نسبت به آن احساس نفرت پیدا کردند.

حدادعادل با اشاره به تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان افغانستان افزود: این مجسمه‌ها از آثار تاریخی بودند، اما طالبان آنها را با توپ نابود کردند و رسانه‌های غربی این اتفاق را به‌صورت گسترده نشان دادند.

وی گفت: اینها پیوست‌های تبلیغاتی و زمینه‌سازی‌هایی است که در افکار عمومی، حمله نظامی را توجیه می‌کند.

حضور مردم؛ عامل ناکامی نقشه دشمن

حدادعادل در ادامه به حمله نظامی و ترور فرماندهان و مسئولان اشاره کرد و گفت: برنامه این بود که با به شهادت رساندن رهبر انقلاب و فرماندهان بلندپایه نظامی و حمله گسترده به شهرهای مختلف، همان شورشگران وارد خیابان‌ها شوند و با تصرف وزارتخانه‌ها و ادارات و صداوسیما اعلام کنند که کار جمهوری اسلامی تمام شده است.

وی افزود: اما خدا جور دیگری خواست و حضور مردم این نقشه را باطل کرد.

حدادعادل گفت: اگر مردم همان ساعات اولیه وارد صحنه نمی‌شدند و تظاهرات مردم در همه جای کشور شروع نمی‌شد، کسانی که برای روز بعد برنامه‌ریزی کرده بودند، وارد خیابان‌ها می‌شدند و با تصرف دستگاه‌های دولتی، برنامه خود را دنبال می‌کردند.

وی ادامه داد: این حضور مردم، حضور خدایی بود و اتفاقات دیگری نیز رخ داد که به تعبیر وی، از عنایت الهی بود.

اشاره حدادعادل به انتخاب رهبری جدید

حدادعادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به رهبری گفت: دشمن فرزند رهبر انقلاب را نیز هدف قرار داده بود و در جریان این حمله، همسر ایشان به شهادت رسید و ایشان نیز مجروح شدند.

وی افزود: همان‌طور که پدر بزرگوار ایشان در ششم تیر ۱۳۶۰ در مسجد ابوذر از یک سوءقصد جان سالم به در برد، خدا خواست ایشان نیز سالم بمانند.

حدادعادل ادامه داد: اگر شهادت رهبر انقلاب و خانواده و همراهان ایشان اتفاق نیفتاده بود، انتخاب رهبری جدید شاید این‌طور موجه نمی‌نمود و جا نمی‌افتاد.

وی گفت: مردم با دیدن شهادت رهبر انقلاب، وقتی رهبری جوان کشور را به دست گرفت، شاهد آن انفجار احساسات در شب نوزدهم ماه رمضان بودند؛ زمانی که خبرگان رهبری انتخاب خود را اعلام کردند و مردم در مساجد و میدان‌ها واکنش نشان دادند.

حدادعادل افزود: مردم اطمینان پیدا کردند که اگر امامی شهید شده، فرزندی که سال‌ها در کنار او بوده و با مسائل انقلاب آشناست، می‌تواند رهبری کشور را برعهده بگیرد.

وی در ادامه: کشور برخلاف آن چیزی که آنها فکر می‌کردند، نظم گرفت و آنهایی که فکر می‌کردند ظرف چند روز براندازی می‌شود، در برابر ملتی قرار گرفتند که به تعبیر وی، با عنایت خداوند در صحنه حضور داشت.