کد خبر: 1381617
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
سیاست » اخبار کلی

اعلام وصول ۱۷ لایحه در مجلس

مجلس ۱۷ لایحه دولت در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.

جوان آنلاین: سمیه رفیعی، عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۵ مهر) موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

۱- لایحه اصلاح قانون امور حزبی

۲- لایحه الحاق تبصره ۶ به ماده یک قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵

۳- لایحه سند الحاقی (پروتکل اصلاحی) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در خصوص قرارداد اقامت بین دولت ایران و کنفدراسیون سوئیس

۴- لایحه موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان

۵- لایحه تصویب متن تجدیدنظرشده معاهده (کنوانسیون) گمرکی حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها تحت پوشش دفترچه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی 

۶- لایحه موافقت‌نامه تجاری تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

۷- لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی

۸- لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال برزیل

۹- لایحه اصلاح قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌ شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است.

۱۰- لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

۱۱- لایحه اصلاح مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و نسخ قانون تسری مواد یاد شده به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۹۴

۱۲- لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو

۱۳- لایحه آیین دادرسی تجاری

۱۴- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

۱۵- لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور

۱۶- لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد

۱۷- لایحه ثبت اشخاص حقوقی.

منبع ایسنا

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، اعلام وصول ، سمیه رفیعی
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