توضیحات حاجی بابایی درباره آخرین وضعیت بررسی تقاضای استیضاح وزرا در مجلس

جوان آنلاین: محمدتقی نقدعلی در جلسه وبیناری امروز (یکشنبه 5 مهر) در تذکری با استناد به مواد ۲۲۰ تا ۲۲۸ آییننامه داخلی مجلس اظهار کرد: طبق این مواد باید بلافاصله استیضاح وزرا در دستور کار قرار گیرد و ترتیب نیز رعایت شود. انتظار می رود که هیات رئیسه به آیین نامه پایبند باشد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه امروز تقاضای استیضاح وزرای متعددی مطرح شده است، افزود: مشکل امروز جامعه نیز دو موضوع ملموس و جدی است؛ یکی مشکل اقتصادی و دیگری مشکل دیپلماسی. از یک طرف میبینیم دیپلماتها و وزیر امور خارجه با اظهارات ضعف در برابر دشمن و التماس برای مذاکره، به دشمن پاس گل میدهند. نتیجه همین مذاکرات جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، افزود: استیضاحی که صبغه اقتصادی دارد و با معیشت مردم مرتبط است، باید هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد؛ اکنون شاهد قیمت دلار، وضعیت واردات و دیپلماسی اقتصادی و پالس ضعفی هستیم که دیپلماتهای ما به دشمن می دهند.
نقدعلی با بیان اینکه عدم رعایت آییننامه، اولین ضربه به مجلس است، گفت: با کدام مجوز جلسات علنی مجلس دو روز در هفته برگزار میشود؟ مردم میگویند مهدکودکها هم باز شدهاند، چرا مجلس حضوری نمیشود؟
حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، اظهار کرد: وقتی استیضاحی به کمیسیونی ارجاع می شود و در کمیسیون اعلام نظر شد، طبق آییننامه مجلس باید در دستور قرار گیرد. این موضوع را انشاءالله در جلسه هیئت رئیسه مطرح خواهیم کرد و در آنجا تصمیمگیری میشود.
وی درباره موضوعات بینالمللی نیز گفت: بر فرض اینکه کسی صحبتی بکند و ما نسبت به صحبت او نقد داشته باشیم اما نباید بیان جملات به شکلی باشد که به داخل و دشمن القا کند که عدهای به آمریکا التماس می کنند. آمریکای جنایتکار باید در برابر ملت بزرگ ایران بفهمد که حرف ملت ایران قدرت است. هر کس هم احساس ضعف بخواهد بکند، با مردم در تناقض و تضاد قرار میگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: بیان جملات به شکلی نباشد که خدای ناکرده نظام جمهوری اسلامی زیر سؤال برود یا دیگران از آن سوءاستفاده کنند.