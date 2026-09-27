کد خبر: 1381614
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

توافق عراق و آمریکا برای ازسرگیری ارسال محموله‌های اسکناس دلار

دلار دولت عراق اعلام کرد در پی توافق با آمریکا، ارسال محموله‌های اسکناس دلار به این کشور ادامه می‌یابد و محموله جدیدی طی روزهای آینده وارد خواهد شد.

جوان آنلاین: دولت عراق اعلام کرد برای ادامه ارسال محموله‌های اسکناس دلار به این کشور با آمریکا به توافق رسیده است و یک محموله جدید نیز طی روزهای آینده وارد عراق خواهد شد.

به گزارش مهر، مقامات عراقی پیش‌تر گفته بودند آمریکا پس از چند ماه توقف، ارسال بخشی از محموله‌های دلار به عراق را در ماه ژوئیه از سر گرفته است. واشنگتن در ماه آوریل ارسال یک محموله به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار را متوقف کرده بود.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، روز شنبه به خبرگزاری رسمی این کشور گفت این توافق در جریان سفر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به آمریکا حاصل شده است.

وی افزود این محموله‌ها به تأمین نیاز داخلی عراق به ارز خارجی کمک خواهد کرد. العبودی بدون اشاره به ارزش محموله یا تاریخ دقیق تحویل آن گفت: یک محموله جدید طی روزهای آینده وارد خواهد شد.

به گفته سخنگوی دولت عراق، این توافق پس از اقداماتی از سوی این کشور برای تشدید نظارت بر توزیع دلار، مقابله با سوءاستفاده از ارز خارجی و گسترش پرداخت‌های الکترونیکی حاصل شده است؛ اقداماتی که بخشی از حرکت تدریجی عراق به سمت اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.

آمریکا در ماه آوریل ارسال محموله‌های دلار به عراق را متوقف کرده بود؛ از جمله محموله‌ای که ارزش آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شد. واشنگتن در آن زمان بغداد را برای محدود کردن نیروهای مقاومت مردمی تحت فشار قرار داده بود.

ارسال محموله‌های اسکناس دلار برای اقتصاد عراق که وابستگی زیادی به معاملات نقدی دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. ذخایر ارزی عراق نیز در حسابی نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود.

برچسب ها: دولت عراق ، آمریکا ، دلار
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تناقضات دعوت به وحدت!

تسلیم‌بشو نیستیم

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

جاعلان مشغول کارند

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار