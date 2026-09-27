تحویل ۳ رام قطار تولید داخلی مترو تهران تا پایان امسال

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تشریح عملکرد دوره ششم مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل، از ساخت پنج رام قطار هفت‌واگنه در شرکت واگن‌سازی تهران و تحویل سه رام از این قطارها تا پایان سال خبر داد.

جوان آنلاین: محسن هرمزی با ارایه گزارشی در صحن علنی جلسه ۴۳۳ شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری، اظهار کرد: در انتهای دوره چهارم چهار هزار دستگاه اتوبوس به دوره پنجم تحویل داده شد اما این تعداد در انتهای دوره پنجم و ابتدای دوره ششم به ۸۶۰ دستگاه رسیده بود.

وی افزود: کارخانه واگن‌سازی در ابتدای این دوره تعطیل بود و مسائل و مشکلات متعددی در این مجموعه و شرکت بهره‌برداری مترو وجود داشت. همچنین خطوط هفتگانه مترو تکمیل نشده بود و ایستگاه‌های خط ۶ به صورت جزیره‌ای به بهره‌برداری رسیده بود.

هرمزی با بیان اینکه یکی از احکام دوره ششم، تکمیل و بهره‌برداری از خطوط هفتگانه مترو بود، گفت: متروی پرند نیز نیمه‌کاره رها شده بود که در این دوره به سرانجام رسید و پایانه شرق نیز که عملاً به انبار ضایعات تبدیل شده بود، تعیین تکلیف شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در این دوره تمام خطوط هفتگانه با ۴۱ کیلومتر مسیر و ۲۲ ایستگاه تکمیل شد و ایستگاه تبادلی هفده شهریور در خط ۶ نیز به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به توسعه شرقی خط ۲ از ایستگاه فرهنگسرا تا پایانه شرق اظهار کرد: توسعه شرقی و غربی خط چهار نیز از دیگر طرح‌های توسعه‌ای مترو است و فاز دوم پایانه ایستگاه شهید کلاهدوز در ایام جنگ افتتاح شد. عملیات اجرایی پایانه آزادگان و دولت‌آباد نیز در حال انجام است.

هرمزی با بیان اینکه دو رام قطار ملی دریافت و وارد خطوط مترو شده است، افزود: قرارداد واگن‌ها نیز در دوره ششم مدیریت شهری به مرحله اجرا رسید و بیش از ۸۵ درصد واگن‌ها داخلی‌سازی شده است.

وی تصریح کرد: پنج رام قطار هفت‌واگنه در واگن‌سازی در حال ساخت است و سه رام قطار هفت‌واگنه را تا پایان سال تحویل خواهیم داد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین از توسعه ظرفیت شرکت واگن‌سازی خبر داد و گفت: در یک سال و نیم گذشته توسعه این شرکت، از جمله تولید فن‌ها، مورد توجه قرار گرفته است و امروز واگن‌سازی تهران آمادگی تولید داخلی را دارد اما نیازمند حمایت و کمک است.

هرمزی با اشاره به توسعه جنوبی خط ۶ مترو اظهار کرد: ۱۰ کیلومتر ریل‌گذاری این بخش انجام شده است و ۲۵ روز دیگر ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: ایستگاه ورزشگاه تختی نیز در اردیبهشت‌ماه امسال افتتاح شد و ورودی دوم ایستگاه میدان کتاب و ایستگاه چهل‌تن دولاب نیز به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

هرمزی با اشاره به برنامه‌های خط ۹ مترو گفت: تکمیل عملیات اجرایی در دو شفت پشتیبان حفاری مکانیزه در کارگاه‌های بوستان ولایت و بیهقی در حال انجام است و سفارش خرید دو دستگاه حفاری مکانیزه نیز از طریق پیمانکار و کنسرسیوم اجرای پروژه انجام شده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قطعه نخست ۱۰ کیلومتری خط ۹ از دولت‌آباد تا نبرد، شامل چهار ایستگاه، تا سال ۱۴۰۸ به بهره‌برداری برسد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نو به شهر تهران اضافه شده و مواردی که وارد خواهد شد، در این آمار محاسبه نشده است.

هرمزی افزود: این آمار خوب است اما کافی نیست و در توسعه ناوگان عقب‌ماندگی جدی داریم. تاکنون قرارداد ۶ هزار و ۴۸۰ دستگاه اتوبوس منعقد شده و از ظرفیت تولید داخل و ظرفیت‌های خارجی استفاده کرده‌ایم.

نوسازی ۱۱ هزار تاکسی در تهران

هرمزی در ادامه از نوسازی ۱۱ هزار دستگاه تاکسی خبر داد و گفت: ۲ هزار دستگاه از تاکسی‌های نوسازی‌شده برقی هستند.

وی با اشاره به برنامه توسعه پارکینگ‌های شهر تهران اظهار کرد: تا پایان سال سه پارکینگ نیایش، جوادیه و اعتماد به بهره‌برداری می‌رسد و ایجاد فضاهای پارک حاشیه‌ای و اجرای مسیر سرزندگی نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ۵۷۷ دستگاه سامانه نظارت تصویری خریداری شده است، افزود: ۵۰۰ دستگاه از این تجهیزات در شرایط فعلی در حال نصب است و از ۱۷ ایستگاه تعریف‌شده، ۹ ایستگاه به بهره‌برداری رسیده و هشت ایستگاه باقی‌مانده نیز تا پایان سال وارد مدار می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین از به‌روزرسانی تجهیزات مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت: تجهیزات معاینه فنی به طور کامل به‌روزرسانی شده و ۱۱ خط سیار در این دوره ایجاد شده است.

برقی سازی موتورسیکلت و خودرو

وی با اشاره به برنامه برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: شورا و شهرداری بر جریان برقی‌سازی ایستادگی کردند و این جریان شکل گرفت. در بخش موتورسیکلت‌های برقی نیز پیگیری‌هایی انجام شده و بنا داریم امسال اقدام ویژه‌ای در این زمینه انجام دهیم.

هرمزی در ادامه گفت: مصوبه موتورسیکلت‌ها اخذ شده و ۲۰۰ میلیون یورو توسط بانک مرکزی برای این موضوع اختصاص یافته است و از تولیدکنندگان دعوت کرده‌ایم در این زمینه مشارکت کنند.