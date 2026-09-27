جوان آنلاین: در بحبوحه تنشهای منطقهای و همچنین ادامه عملیاتهای نیروهای مسلح یمن علیه عربستان در پاسخ به تجاوزات این کشور علیه مردم یمن، رسانههای عربی گزارش دادند که طبق پیامهای ارسالی به والدین، مدارس ریاض به مدت یک هفته آموزش از راه دور را اجرا میکنند.
به گزارش وب سایت النشره لبنان، والدین در ریاض ایمیلهایی از مدارس دریافت کردند که به آنها اطلاع میداد مقامات سعودی تصمیم گرفتهاند آموزش از راه دور را به مدت یک هفته اجرا کنند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی و والدین دانش آموزان در ریاض اعلام کرد که مقامات عربستان اطلاع دادهاند که مدارس ریاض به مدت یک هفته کامل تعطیل خواهند ماند.
بر اساس این گزارش، هنوز به شکل رسمی دلیلی برای این تصمیم ارائه نشده اما این تصمیم در بحبوحه تشدید تنشها در منطقه و ادامه حملات یمنیها علیه عربستان گرفته شده است؛ به ویژه اینکه جنبش انصارالله یمن اخیراً از معادله پایتخت در برابر پایتخت در پاسخ به تجاوزات و محاصره عربستان علیه یمن خبر داده و هفته گذشته یمنیها ریاض را به بانک اهداف خود اضافه کردند.