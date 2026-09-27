کد خبر: 1381610
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

رویترز: چین در سازمان ملل در برابر آمریکا موضع گرفت

چین نماینده چین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی دیشب خود در واکنش به اقدامات آمریکا موضع‌گیری کرد و خواستار احترام به حاکمیت کشورها شد.

جوان آنلاین: هان ژنگ، معاون رئیس‌جمهور چین، در اظهارات دیشب خود در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل، نامی از آمریکا نبرد، اما به تحلیل رویترز، اظهاراتش در تضاد آشکاری با فضای صمیمانه‌ای بود که در کاخ سفید در جریان دیدار روسای‌جمهوری آمریکا و چین به نمایش گذاشته شد؛ جایی که دونالد ترامپ با برگزاری مراسم پرزرق‌وبرق از شی جین‌پینگ استقبال کرد.

هان ژنگ گفت «کشورهای بزرگ باید مسئولیت‌های ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعهده داشته باشند و باید در رعایت قوانین، حاکمیت قانون و انجام آنچه درست است، پیشگام باشند».

او افزود «چین بر این باور است که باید به حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، احترام گذاشته شود».

هان درباره کوبا هم در اشاره به آمریکا گفت «چین از کشور مربوطه می‌خواهد فوراً تهدید به استفاده از زور علیه کوبا را متوقف کند و محاصره و تحریم‌های اعمال‌شده علیه کوبا را در اسرع وقت و به‌طور کامل رفع کند».

این مقام چینی گفت «چین بر این باور است که همه کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، اعضایی برابر در جامعه بین‌المللی هستند و امور جهان باید از طریق رایزنی و مشورت همه آن‌ها اداره شود».

چند ساعت بعد، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هم در سخنرانی خود در سالن سازمان ملل، در مقابل اقدامات آمریکا علیه ایران و کوبا موضع‌گیری کرد و گفت استفاده از زور برای کشتن رهبر ایران و اعضای خانواده او غیرقابل قبول است و تجاوز آمریکا و اسرائیل، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران را که تحت نظارت و پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، هدف قرار داد.

لاوروف همچنین از واشنگتن خواست محاصره کوبا و محدودیت‌های تجاری علیه بزرگ‌ترین جزیره دریای کارائیب را لغو کند و گفت آمریکا باید کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند.

برچسب ها: چین ، امریکا ، موضع گیری
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