کد خبر: 1381606
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

«سناریوی کابوس»؛ وحشت اسرائیل از ۳ خطر با مداخله ایران

اسرائیل یک روزنامه صهیونیستی به انتشار سند جدید در خصوص خطراتی که پایگاه های هوایی رژیم را تهدید می کند اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه یسرائیل هیوم گزارش داد که انتشار یک سند جدید از نگرانی ها در رژیم صهیونیستی نسبت به تضعیف عملکرد پایگاه های هوایی اصلی این رژیم در منطقه النقب خبر می دهد. این سند که توسط مسئولان امنیتی و نظامی سابق تدوین شده و روزنامه یسرائیل هیوم با نام سناریو کابوس از آن یاد کرده به تجمیع ۳ عنصر هشدار دهنده اشاره دارد.

نخست وجود انبوهی از سلاح های غیر مجاز در النقب دوم احتمال مشارکت بخشی از ساکنان این منطقه در تنش های قومیتی و سوم فعالیت اطلاعاتی ایران. همزمانی عملیاتی شدن این سه عامل در جریان یک درگیری منطقه ای می تواند برای رژیم صهیونیستی خطرناک بوده و راه های اصلی به پایگاه های هوایی را ببندد.

در قلب این نگرانی ها، پایگاه نواتیم قرار دارد که محل استقرار اسکادران اف ۳۵ است. پایگاه های دیگر از جمله حتسریم نیز در این منطقه قرار دارند. نیازی نیست برای ایجاد خطر در این منطقه یک حمله نظامی صورت بگیرد بلکه تنها بستن مسیرهای منتهی به آنها یا استفاده از پهپادها می تواند برای چند روز عملکرد این پایگاه ها را مختل کند.

به عنوان مثال در می ۲۰۲۱ در جریان جنگ علیه غزه به دلیل اعتراضات در داخل خط سبز راه های اصلی به سمت النقب بسته شد و خلبانان مجبور شدند تحت حمایت های امنیتی خود را به نواتیم برسانند.

نگرانی های رژیم صهیونیستی در سایه حملات موفقیت آمیز ایران علیه پایگاه مذکور در سال ۲۰۲۴ تشدید شده است. همچنین گزارش شده که تیم های تصویربرداری از این پایگاه و تأسیسات نظامی اسرائیل بازداشت شده اند. ایران نیازی به آماده سازی نیروی نظامی در داخل النقب ندارد بلکه این منطقه را زیر نظر دارد و سلاح به اندازه کافی در این منطقه وجود داشته و گروهی از ساکنان آن نیز مستعد اقدام علیه اسرائیل هستند.

برچسب ها: اسرائیل ، جنگ ایران امریکا ، جنگ
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