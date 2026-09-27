حزب الله لبنان و مردم این کشور عصر امروز مراسم باشکوهی در بزرگداشت دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، دبیران کل شهید حزب الله برگزار می‌کنند.

جوان آنلاین: حزب‌الله لبنان عصر امروز یکشنبه مراسم دومین سالگرد ترور سید حسن نصرالله دبیرکل شهید خود را رگزار می‌کند. این مراسم در حالی برگزار می‌شود که تدارکات برای برگزاری یک همایش مرکزی در ضاحیه جنوبی بیروت در جریان است و از ساعات اولیه صبح نیز تجمعاتی از سوی هواداران این حزب در مناطقی از جنوب لبنان و ضاحیه شکل گرفته است.

به گزارش مهر، واحد روابط رسانه‌ای حزب‌الله اعلام کرد که مراسم اصلی ساعت ۱۶:۳۰ عصر یکشنبه در محل مرقد نصرالله در منطقه «بئر حسن» واقع در ضاحیه جنوبی برگزار می‌شود تا یاد دومین سالگرد شهادت او و همچنین هاشم صفی‌الدین دیگر دبیرکل شهید حزب الله و تعدادی دیگر از همراهانشان گرامی داشته شود.

از ساعات اولیه صبح امروز، تجمعات هواداران حزب در برخی مناطق جنوب لبنان و ضاحیه جنوبی آغاز شده و همزمان تصاویر شهید نصرالله و پرچم‌های حزب برافراشته شده و تدارکات برای مراسم اصلی، در جریان است.

مقامات لبنانی نیز همزمان با این مراسم تدابیر ترافیکی اتخاذ کردند؛ به طوری که نیروهای امنیت داخلی اعلام کردند مسیرهای منتهی به مرقد شهید نصرالله از سمت جاده قدیم فرودگاه و اتوبان «زیاد الرحبانی» از ساعت ۱۳:۰۰ تا پایان مراسم مسدود خواهد بود.

گرامیداشت دومین سالگرد ترور شهید سید حسن نصرالله به دست رژیم صهیونیستی در سایه تحولات بزرگی صورت می‌گیرد که حزب‌الله و لبنان از آن زمان شاهد آن بوده‌ است. لبنان و رژیم اشغالگر صهیونیستی بعد از چندین ماه جنگ در پی حضور حزب الله در جبهه پشتیبانی از غزه ، با میانجیگری آمریکا به سمت یک توافق امنیتی حرکت کردند که شامل عقب‌نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی در ازای خلع سلاح حزب‌الله و استقرار ارتش لبنان است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در توافق‌نامه عمل نکرده و حزب الله لبنان نیز به همین دلیل بر حفظ سلاح خود تأکید دارد.

رژیم صهیونیستی، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله را در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ در پی سلسله حملات هوایی شدید به مقر مرکزی حزب‌الله در منطقه «حارة حریک» در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رساند. در این عملیات تروریستی برای هدف قرار دادن مقر زیرزمینی حزب، از ۸۰ تن از بمب‌های قوی و سنگرشکن استفاده شد.

یک روز پس از این حمله، حزب‌الله رسماً شهادت نصرالله را که از سال ۱۹۹۲ و پس از «عباس موسوی» منصب دبیرکلی را بر عهده داشت، اعلام کرد. شهید نصرالله بیش از سه دهه هدایت حزب‌الله را بر عهده داشت که شامل جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ و رویارویی‌های بعدی با اشغالگران صهیونیست می‌شد.