کد خبر: 1381603
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸
جامعه » اخبار كلی

توسعه خطوط ۸ تا ۱۱ متروی تهران کلید خورد

محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارشی از آخرین اقدامات و دستاوردهای مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی ارائه کرد.

جوان آنلاین: محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: رفع ترافیک و کاهش آلودگی هوا دو مطالبه اصلی شهروندان تهران است و مدیریت شهری در این دوره این دو محور را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری اظهار کرد: در ابتدای این دوره، ناوگان اتوبوسرانی تهران با کاهش شدید تعداد اتوبوس‌ها مواجه بود و نوسازی ناوگان در دوره گذشته نیز به میزان کافی انجام نشده بود. در بخش مترو نیز بسیاری از تجهیزات و زیرساخت‌ها نیازمند اورهال و نوسازی بودند و مشکلاتی در تأمین قطعات، تجهیزات و منابع مورد نیاز وجود داشت.

هرمزی ادامه داد: در آن مقطع برخی پروژه‌های مترو از جمله تکمیل خطوط هفتگانه، مترو پرند و تعدادی از پایانه‌ها و پارکینگ‌های مترو با مشکلات جدی مواجه بودند و برخی پروژه‌ها عملاً متوقف یا رها شده بودند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شرکت مترو تهران گفت: در این دوره، خطوط هفتگانه مترو تکمیل شده و تاکنون ۴۱ کیلومتر مسیر مترو و ۲۲ ایستگاه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: ایستگاه تبادلی ۱۷ شهریور در خط ۶ نیز آماده بهره‌برداری است و مراحل نهایی برای تحویل آن به شهروندان در حال انجام است.

هرمزی همچنین افتتاح مترو پرند را از دیگر اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: پروژه مترو پرند پس از حدود ۱۳ تا ۱۴ سال بلاتکلیفی، با حضور شهید آیت‌الله رئیسی به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به توسعه شبکه مترو تهران اظهار کرد: عملیات اجرایی خطوط جدید ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ آغاز شده است و در کنار آن، توسعه خطوط موجود نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته هرمزی، توسعه شرقی خط ۲ از فرهنگسرا تا پایانه شرق جدید، توسعه خط ۷ به سمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و توسعه شرقی و غربی این خط از جمله پروژه‌های در حال اجرا یا بهره‌برداری است.

وی همچنین از بهره‌برداری ایستگاه علامه جعفری در توسعه غربی خط ۷ خبر داد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به قراردادهای تأمین واگن گفت: با تأمین منابع مالی از سوی شهرداری تهران، قراردادهای واگن وارد مرحله اجرایی شده و در حوزه تولید داخلی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

هرمزی ادامه داد: در بخش واگن ملی، یک رام قطار هفت‌واگنه و در ادامه دو رام قطار ۱۴ واگنه ساخته و به شهر تحویل شده است که هم‌اکنون در خطوط متروی تهران در حال بهره‌برداری هستند.

وی همچنین درباره قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن گفت: فرآیند اجرایی این قرارداد در حال پیشرفت است و نخستین قطارهای این پروژه نیز وارد مراحل ساخت شده‌اند.

هرمزی با تأکید بر ظرفیت داخلی کشور برای تولید واگن اظهار کرد: در واگن ملی، بیش از ۸۵ درصد تولید در داخل کشور انجام می‌شود و زنجیره تولید این واگن با مشارکت پنج شرکت دانش‌بنیان شکل گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر پنج رام قطار هفت‌واگنه در دست ساخت است و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال، سه رام قطار هفت‌واگنه تحویل شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به توسعه کارخانه واگن‌سازی تهران گفت: توسعه این مجموعه که پیش از این با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران کلنگ‌زنی شده بود، اکنون به ثمر رسیده و سالن‌های جدید تولید و بخش‌های رباتیک به مجموعه اضافه شده است.

وی افزود: واگن‌سازی تهران امروز ظرفیت تولید داخلی واگن را دارد و می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز تهران، در تأمین واگن مورد نیاز سایر کلانشهرهای کشور نیز نقش‌آفرینی کند.

هرمزی در ادامه خواستار اختصاص بودجه مشخص برای حمایت از تولید واگن ملی و داخلی شد و تأکید کرد: حمایت شورای شهر می‌تواند زمینه توسعه بیشتر تولید داخلی واگن و افزایش ظرفیت واگن‌سازی تهران را فراهم کند.

معاون شهردار تهران همچنین از بهره‌برداری فاز دوم پایانه اکباتان و پایانه کلاهدوز خبر داد و گفت: عملیات اجرایی پایانه‌های آزادگان و تخت دولت‌آباد نیز در حال انجام است.

هرمزی در پایان تأکید کرد که اقدامات انجام‌شده در حوزه مترو، نوسازی و توسعه ناوگان و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان برای کاهش ترافیک و آلودگی هوای تهران دنبال شده است.

برچسب ها: محسن هرمزی ، خطوط مترو ، شهرداری تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تناقضات دعوت به وحدت!

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار