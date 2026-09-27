توسعه خطوط ۸ تا ۱۱ متروی تهران کلید خورد

جوان آنلاین: محسن هرمزی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: رفع ترافیک و کاهش آلودگی هوا دو مطالبه اصلی شهروندان تهران است و مدیریت شهری در این دوره این دو محور را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.
به گزارش مهر، وی با اشاره به وضعیت ناوگان حملونقل عمومی در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری اظهار کرد: در ابتدای این دوره، ناوگان اتوبوسرانی تهران با کاهش شدید تعداد اتوبوسها مواجه بود و نوسازی ناوگان در دوره گذشته نیز به میزان کافی انجام نشده بود. در بخش مترو نیز بسیاری از تجهیزات و زیرساختها نیازمند اورهال و نوسازی بودند و مشکلاتی در تأمین قطعات، تجهیزات و منابع مورد نیاز وجود داشت.
هرمزی ادامه داد: در آن مقطع برخی پروژههای مترو از جمله تکمیل خطوط هفتگانه، مترو پرند و تعدادی از پایانهها و پارکینگهای مترو با مشکلات جدی مواجه بودند و برخی پروژهها عملاً متوقف یا رها شده بودند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در شرکت مترو تهران گفت: در این دوره، خطوط هفتگانه مترو تکمیل شده و تاکنون ۴۱ کیلومتر مسیر مترو و ۲۲ ایستگاه به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: ایستگاه تبادلی ۱۷ شهریور در خط ۶ نیز آماده بهرهبرداری است و مراحل نهایی برای تحویل آن به شهروندان در حال انجام است.
هرمزی همچنین افتتاح مترو پرند را از دیگر اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: پروژه مترو پرند پس از حدود ۱۳ تا ۱۴ سال بلاتکلیفی، با حضور شهید آیتالله رئیسی به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به توسعه شبکه مترو تهران اظهار کرد: عملیات اجرایی خطوط جدید ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ آغاز شده است و در کنار آن، توسعه خطوط موجود نیز در دستور کار قرار دارد.
به گفته هرمزی، توسعه شرقی خط ۲ از فرهنگسرا تا پایانه شرق جدید، توسعه خط ۷ به سمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و توسعه شرقی و غربی این خط از جمله پروژههای در حال اجرا یا بهرهبرداری است.
وی همچنین از بهرهبرداری ایستگاه علامه جعفری در توسعه غربی خط ۷ خبر داد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به قراردادهای تأمین واگن گفت: با تأمین منابع مالی از سوی شهرداری تهران، قراردادهای واگن وارد مرحله اجرایی شده و در حوزه تولید داخلی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
هرمزی ادامه داد: در بخش واگن ملی، یک رام قطار هفتواگنه و در ادامه دو رام قطار ۱۴ واگنه ساخته و به شهر تحویل شده است که هماکنون در خطوط متروی تهران در حال بهرهبرداری هستند.
وی همچنین درباره قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن گفت: فرآیند اجرایی این قرارداد در حال پیشرفت است و نخستین قطارهای این پروژه نیز وارد مراحل ساخت شدهاند.
هرمزی با تأکید بر ظرفیت داخلی کشور برای تولید واگن اظهار کرد: در واگن ملی، بیش از ۸۵ درصد تولید در داخل کشور انجام میشود و زنجیره تولید این واگن با مشارکت پنج شرکت دانشبنیان شکل گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر پنج رام قطار هفتواگنه در دست ساخت است و برنامهریزی شده تا پایان سال، سه رام قطار هفتواگنه تحویل شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به توسعه کارخانه واگنسازی تهران گفت: توسعه این مجموعه که پیش از این با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران کلنگزنی شده بود، اکنون به ثمر رسیده و سالنهای جدید تولید و بخشهای رباتیک به مجموعه اضافه شده است.
وی افزود: واگنسازی تهران امروز ظرفیت تولید داخلی واگن را دارد و میتواند علاوه بر تأمین نیاز تهران، در تأمین واگن مورد نیاز سایر کلانشهرهای کشور نیز نقشآفرینی کند.
هرمزی در ادامه خواستار اختصاص بودجه مشخص برای حمایت از تولید واگن ملی و داخلی شد و تأکید کرد: حمایت شورای شهر میتواند زمینه توسعه بیشتر تولید داخلی واگن و افزایش ظرفیت واگنسازی تهران را فراهم کند.
معاون شهردار تهران همچنین از بهرهبرداری فاز دوم پایانه اکباتان و پایانه کلاهدوز خبر داد و گفت: عملیات اجرایی پایانههای آزادگان و تخت دولتآباد نیز در حال انجام است.
هرمزی در پایان تأکید کرد که اقدامات انجامشده در حوزه مترو، نوسازی و توسعه ناوگان و تکمیل زیرساختهای حملونقل عمومی، در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان برای کاهش ترافیک و آلودگی هوای تهران دنبال شده است.