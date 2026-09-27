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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
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آزادی ۱۹۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد از سال ۶۹ تاکنون

جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به افزایش چشمگیر مبلغ دیه، بر ضرورت حمایت خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد.

جوان آنلاین: سید اسدالله جولایی، در نشست خبری خود با اشاره به نخستین روزهای شکل‌گیری این مجموعه اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۹، شهید سیداسدالله لاجوردی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، به وجود چند زندانی در یکی از بندها اشاره کرد که مرتکب جرم عمدی نشده بودند اما به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان به سر می‌بردند.

به گزارش مهر، وی افزود: در آن مقطع، قانون بیمه و سازوکارهای فعلی مربوط به پرداخت دیه وجود نداشت و افرادی که در تصادفات دچار حادثه می‌شدند، در صورت ناتوانی در پرداخت دیه، امکان آزادی نداشتند. مبالغ دیه نیز با ارقام امروز قابل مقایسه نبود و در مواردی با پرداخت حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان امکان جلب رضایت فراهم می‌شد.

جولایی با اشاره به افزایش میزان دیه در سال‌های اخیر گفت: امروز مبلغ دیه در ماه‌های عادی به حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام به حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور تأکید کرد: افزایش میزان دیه و تغییر شرایط اقتصادی جامعه، ضرورت حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و نقش خیرین و کمک‌های مردمی در آزادی این افراد را بیش از گذشته نمایان کرده است.

آزادی ۱۹۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد از سال ۶۹ تاکنون

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور گفت: از سال ۱۳۶۹ تاکنون بیش از ۱۹۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد با کمک‌های مردمی و حمایت ستاد دیه آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند./لید

جولایی با اشاره به سابقه فعالیت ستاد دیه اظهار کرد: از سال ۱۳۶۹ تا امروز، بیش از ۱۹۸ هزار نفر از هموطنان گرفتار در جرائم غیرعمد از زندان آزاد شده و به خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

وی افزود: ستاد دیه هیچ دسته‌بندی و محدودیتی در حمایت از افراد ندارد و همه اقشار جامعه، همچنین پیروان ادیان الهی از جمله مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان، در صورت داشتن شرایط لازم، مورد حمایت این ستاد قرار می‌گیرند.

جولایی با تأکید بر اینکه افراد آزادشده مرتکب جرائم عمدی نشده‌اند، گفت: این افراد عمدتاً به دلیل بدهی و حوادث غیرعمد گرفتار شده‌اند و ستاد دیه پس از بررسی شرایط آنها برای آزادی‌شان اقدام می‌کند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور ادامه داد: از ابتدای فعالیت ستاد، خیرین همواره تأکید داشته‌اند که کمک‌های آنان صرف آزادی محکومان جرائم عمدی، سارقان، قاتلان یا افراد دارای جرائم مرتبط با اعتیاد نشود و این مبالغ تنها در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تأکیدات شهید سیداسدالله لاجوردی در نخستین ابلاغ‌های مربوط به فعالیت ستاد دیه، انجام تحقیقات دقیق درباره وضعیت افراد و پس از آن، شناسایی افراد مستحق بود؛ این موضوع همچنان یکی از اصول مهم فعالیت ستاد دیه است.

جولایی با اشاره به تداوم کمک‌های مردمی به ستاد دیه گفت: در یکی از موارد، بانویی از سنندج در شب‌های گذشته بدون اینکه درخواستی از سوی ستاد مطرح شده باشد، مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب ستاد واریز کرد.

وی افزود: کمک‌های مردمی همچنان ادامه دارد و مردم با مراجعه به دفتر مشارکت‌های مردمی ستاد دیه، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت می‌کنند.

جولایی با اشاره به عملکرد ستاد دیه در شش ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۵0۵۹ زندانی جرائم غیرعمد با مجموع بدهی ۳۷ هزار میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۶۱ نفر از زندانیان آزادشده زن و ۲۹۸ نفر مرد بودند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور تأکید کرد: فرآیند آزادی این زندانیان پس از بررسی دقیق وضعیت مالی و احراز استحقاق آنها انجام می‌شود تا کمک‌های مردمی به افراد واجد شرایط اختصاص پیدا کند.

برچسب ها: سید اسدالله جولایی ، ستاد دیه کشور ، جرائم غیر عمد
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