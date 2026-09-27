جوان آنلاین: محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تصریح کرد که رژیم سعودی به دلیل فقدان مشروعیت حقوقی برای تجاوز نظامی، سعی دارد با پیوند دادن مسائل به ایران، یمن را خطری برای جامعه جهانی جلوه دهد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: هرگاه که نیروهای مسلح یمن به پیشرفتهای فنی در سامانههای دفاعی دست مییابند یا در میدان نبرد سیطره خود را گسترش میدهند، ریاض خشمگین و هراسان میشود و به دنبال بهانهتراشی برای متهم کردن یمن است.
این عضو دفتر سیاسی انصارالله با تأکید بر اینکه تصمیمات صنعا بر پایه منافع ملی و حق مشروع برای مقابله با محاصره ۱۲ ساله و تجاوز بیگانه است، گفت: «یمن به دنبال آسیب زدن به هیچکس نیست، مگر کسانی که به این کشور تجاوز کرده و آن را محاصره میکنند.»
این واکنش الفرح در پاسخ به ادعای نیروهای تحت حمایت ریاض مطرح شد که مدعی شده بودند پدافند هوایی صنعا امنیت پروازهای غیرنظامی در جنوب دریای سرخ را به خطر میاندازد.