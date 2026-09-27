جوان آنلاین: مهرزاد حمیدی امروز در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه فرهنگیان که در دانشکده نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد، با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت تبدیل دانش و معرفت به مهارت و حل مسئله تأکید کرد و گفت: دانش و مهارتی که به حل مسئله منجر نشود، نمیتواند به اهداف اصلی تعلیم و تربیت دست پیدا کند.
باید از اندیشهها و گفتهها در میدان عمل نتیجه بگیریم
وی با اشاره به تجربه دو رهبر بزرگ انقلاب اسلامی اظهار کرد: بهترین درسی که میشود از این دو رهبر بزرگ گرفت، توانایی تبدیل ایده به پدیده است؛ اینکه توانستند نیات بزرگ خود را به نتیجه تبدیل کنند.
حمیدی ادامه داد: اینکه انسان ایده و نیت داشته باشد و بتواند در گستره جهانی و ملی، انقلاب بزرگی را رهبری، پایدار و به تعالی برساند، برای ما درسآموز است. باید بتوانیم از گفتهها و اندیشههایمان در میدان عمل نتیجه بگیریم.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان افزود: برای مقام عالی رهبری کشور از صمیم قلب آرزوی طول عمر پربرکت دارم و به عنوان خدمتگزار نظام تعلیم و تربیت، از پیام پرمحتوا و جهتدهندهای که در طلیعه بازگشایی مدارس و دانشگاهها ارائه فرمودند، از جانب جامعه بزرگ دانشگاه فرهنگیان سپاسگزاری میکنم.
وی همچنین با اشاره به حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در مراسم بازگشایی دانشگاه فرهنگیان، گفت: از این فرصت استفاده میکنم و حضور ارزشمند مقام عالی وزارت را در این مراسم بازگشایی دانشگاه فرهنگیان که یکی از حامیان اصلی این دانشگاه هستند، گرامی میدارم و مقدم ایشان را مبارک میدانم.
دانش، معرفت و مهارت باید به حل مسئله منجر شوند
حمیدی در ادامه با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: در پیام بازگشایی و آغاز سال تحصیلی، این نکته که آغاز سال تحصیلی، آغاز دور جدیدی از کسب دانش، معرفت و مهارت است، شنونده پیام را به این فکر وا میدارد که دانش، معرفت و مهارت چه ارتباطی با یکدیگر دارند و چه تفاوتی میان آنها وجود دارد که در پیام مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است.
وی توضیح داد: دانش، دانایی، کسب اطلاعات و شناخت درباره یک موضوع یا یک مقوله علمی است؛ اما معرفت، شناخت دقیق و جزئی مفاهیم علمی و باور دقیق و عمیق نسبت به آن دانستههاست. دانش بیشتر جایگاه عقل و معرفت جایگاه قلب است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: وقتی دانش کسب میشود، باور و یقین علمی حاصل میشود و این دانش و معرفت باید به عمل تبدیل شود. وقتی به عمل تبدیل میشود، به مهارت تبدیل خواهد شد و ما باید با کسب دانش، کسب معرفت و کسب مهارت، به حل مسئله منجر شویم.
حمیدی تأکید کرد: دانشی که به مهارت تبدیل نشود و مهارتی که به حل مسئله منجر نشود، ارزش لازم را نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر دانش، معرفت و مهارت در پیام آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: اینکه در پیام بازگشایی، بحث دانش، معرفت و مهارت مطرح شده است، نشان میدهد که به ابعاد عمیق این موضوع توجه شده و ما را وامیدارد که به دنبال علم نافع باشیم.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان، در ادامه با اشاره به ضرورت تبدیل دانش به عمل و مهارت گفت: باید بیاموزیم، یقین پیدا کنیم، به عمل درآوریم و مهارت پیدا کنیم.
وی با اشاره به اهمیت سبک زندگی سالم اظهار کرد: همه ما به سبک زندگی سالم که سلامت را تأمین میکند، اعتقاد داریم. دانش و آگاهی لازم درباره آن را داریم، اما در برخی افراد، این دانش به اعتقاد قلبی تبدیل میشود و همین اعتقاد قلبی به رعایت سبک زندگی سالم منجر خواهد شد. در اینجا باور عمیق شکل گرفته و در نتیجه، عمل اتفاق میافتد، فرد مهارت پیدا میکند و در نهایت به نتیجه میرسد و مسئله را حل میکند؛ نتیجه آن نیز میتواند سالمندی سالم، طول عمر باعزت و همراه با سلامت و زندگی باطراوت باشد.
حمیدی با اشاره به سخنی از حضرت علی(ع) گفت: حضرت علی(ع) فرمودند: ایمان، معرفت قلبی، اقرار لسانی و عمل با ارکان است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: ما دانشجویان و استادان، بهویژه دانشجویان گرامی، باید در رشته تخصصی خودمان کسب دانش کنیم و با این گزاره که در حیات وجود دارد، به جزئیات اشراف پیدا کنیم، به آن دانشی که به دست آوردهایم ایمان و باور قلبی پیدا کنیم، مهارت کسب کنیم و در رشته تحصیلی خود ماهر شویم و آن را به مرحله اجرا درآوریم.
وی افزود: مگر دانشمندان ما توانستند دانش خود را با ایمان قلبی همراه کنند و به این پیشرفتهای بزرگ و شکوهمند دست پیدا کنند که دنیا را متحیر کرده است؟ دانش، معرفت، مهارت و حل مسئله، یک راهبرد فراگیر برای فرهنگ و آموزش است.
دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل نظام آموزش و پرورش است
حمیدی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر جایگاه دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: مقام معظم رهبری در پیام خود، دانشگاه فرهنگیان را مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش نامیدند و جایگاه دانشگاه فرهنگیان را جایگاهی رفیع و جایگاه استادان را جایگاهی ارزشمند و تأثیرگذار دانستند.
وی ادامه داد: نقشآفرینی استادان دانشگاه فرهنگیان در پیشرفت کشور و تعالی فرهنگ کشور، در جملات پایانی این پیام بهخوبی مشخص شده است.
همدلی و یکپارچگی، راهبرد عبور از پیچ تاریخی است
سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به شرایط کشور گفت: در مقاطع حساسی از تاریخ پرفرازونشیب کشور به سر میبریم. کفتارهای وحشی، عزت و شرف و استقلال و آبروی تاریخی و تمدنی ما را نشانه گرفتهاند و یکپارچگی مردم را هدف قرار دادهاند.
حمیدی تأکید کرد: انسجام و وحدت کلمه، ید واحده بودن، یک انتخاب، تعارف یا شعار نیست، بلکه یک اقدام حیاتی برای عبور از این پیچ تاریخی است. همدلی و یکپارچگی برای عبور از این پیچ تاریخی و رسیدن به قلههای عزت و افتخار، یک راهبرد تعیینکننده است.
وی افزود: نهادینهسازی فرهنگ ایثار و خودباوری، امید و انگیزه، همراه با کسب اخلاق و تقوا، سپر و شمشیر برانی برای مقابله با متجاوزان وحشی است.
حمیدی در ادامه با قدردانی از خانواده شهدای حاضر در مراسم گفت: از فرصت استفاده میکنم و از خانواده بزرگ شهدا، خانوادههای پدر، فرزند و مادر دو شهید بزرگوار که با حضورشان به شکوه این مجلس افزودند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی با اشاره به گستردگی دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: دانشجویان عزیز و استادان گرامی، آمار دانشجویان ما ۱۱۲ هزار و ۷۳۱ نفر است و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه بزرگی است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: ۲۳ هزار و ۴۲۱ نفر در خرداد و شهریور از دانشگاه فارغالتحصیل میشوند و دانشجومعلمها به کسوت معلمی درمیآیند. همچنین ۳۲۱ گروه آموزشی، ۳۱ دانشگاه استانی و بیش از ۹۵ دانشکده در سراسر کشور داریم. این آمار، وسعت دانشگاه فرهنگیان را در سراسر کشور نشان میدهد.
وی افزود: قریب به ۲۳ هزار دانشجوی دیگر نیز در حدود اواخر مهرماه به دانشگاه اضافه میشوند و ما منتظر هستیم آمار افرادی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی میشوند، اعلام شود.
چرخشهای تحولآفرین در سیاستهای جدید دانشگاه فرهنگیان
حمیدی گفت: در سیاستهای جدید، چرخشهای تحولآفرینی را پیشه کردهایم؛ از جمله چرخش از فردیت تکساعتی به تمامساعتی، چرخش از برنامههای فرهنگی، تربیتی و ورزشی ملی به برنامههای فرهنگی و ورزشی فراگیر درون دانشکده و چرخش از برنامههای عرضهمحورانه به برنامههای تقاضامحورانه مبتنی بر رضایتسنجی و نظرسنجی.
حرکت از ستادمحوری به سمت دانشگاههای قطب و مسئولیتپذیر
سرپرست دانشگاه فرهنگیان، در ادامه با تشریح رویکردهای جدید مدیریتی این دانشگاه گفت: چرخش از یک ساختار ستادمحور به سمت دانشگاههای قطب، فوکالپوینت و مسئولیتپذیر، تقسیم کار ملی و تکیه بر استانها و تکیه بر استادها، از رویکردهای جدید دانشگاه فرهنگیان است.
وی ادامه داد: در این رویکرد، در حوزه نیروی انسانی، شایستهسالاری، جوانگرایی، جانشینپروری و پاکسازی، جزو محورهای برنامه ماست. همچنین مدیریت آموزشگاهی را برای شورای برنامهریزی فرستادهایم تا انشاءالله بتوانیم برای ۱۲۰ هزار مدرسه، امکان پرورش و تربیت معلمان در دوره کارشناسی ارشد و توانمندسازی منابع انسانی را فراهم کنیم.
بازنگری برنامههای درسی دانشگاه فرهنگیان
حمیدی با اشاره به برنامههای حوزه آموزشی دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: تحول در نظام آموزشی، راهبرد دیگر ماست. تحول در کارورزی نیز از دیگر محورهای برنامه حوزه آموزشی ماست.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره برنامههای فرهنگی، تربیتی و ورزشی این دانشگاه گفت: در حوزه فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی، تحکیم و تقویت تشکلهای دانشجویی، غنیسازی اوقات فراغت، زیست شبانه، خانههای فرهنگ و برگزاری رویدادهای ورزشی درون دانشکدهای و خوابگاهی، از محورهای برنامههای فرهنگی است که مدنظر قرار گرفته است.
حمیدی ادامه داد: تقویت ساختارهای دروندانشکدهای و درونخوابگاهی نیز از دیگر محورهای برنامههای فرهنگی دانشگاه فرهنگیان است.
حرکت به سمت مرجعیت علمی در حوزه تعلیم و تربیت
وی با اشاره به برنامههای حوزه پژوهشی دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: در این حوزه نیز اتفاقات مختلفی در حال انجام است. بازنگری آییننامهها در حال طی کردن مراحل نهایی خود است و انتشار کتب اصلی به عنوان منابع درسی دانشگاه فرهنگیان، راهاندازی مرکز رشد و نوآوری و پارک علم و فناوری در حوزه تربیت و دستیابی به مرجعیت علمی، از برنامههای این حوزه است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اهمیت دستیابی به مرجعیت علمی افزود: مرجعیت علمی، بالی برای سرآمدی و سیادت علمی در حوزه تعلیم و تربیت است. بخش دیگر این است که بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا استادان، همکاران و دانشجویان ما مورد اقبال جامعه قرار گیرند. این همان مرجعیت اجتماعی است؛ مرجعیت علمی که سرآمدی را در خود دارد و علمسنجی نیز از برنامههای حوزه پژوهشی ماست.
پیشبینی دانشگاه جامع استانی در مراکز استانها
حمیدی در تشریح برنامههای حوزه برنامهریزی و توسعه منابع گفت: دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی است که در پیکره و گستره ایران ادامه دارد و ما چارهای نداریم که حداقل در مرحله اول و در فاز نخست، در مراکز استانها دانشگاه جامع استانی را پیشبینی کنیم.
وی ادامه داد: با این کار، مدیریت سهلتر خواهد شد، هرم نیروی انسانی علمیتر خواهد شد، از بخش خدماتی کاسته میشود و چابکتر خواهیم شد. همچنین ارتباط علمی بین رشتهها بیشتر میشود و مباحثات علمی دانشجویان در حوزههای مختلف علمی و رشتههای گوناگون افزایش خواهد یافت.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: اینها گوشهای از برنامههایی است که در دانشگاه فرهنگیان با معاونان دنبال میکنیم و با استانها نیز در زمینه اجرای آنها هماهنگی و همراهی داریم تا انشاءالله این برنامهها به مرحله اجرا برسد.
منبع ایسنا