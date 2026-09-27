۲۶ بند اتهامی برای استیضاح دونالد ترامپ مطرح شد

دونالد ترامپ توسط یک دموکرات مجلس نمایندگان با ۲۶ بند جدید استیضاح مواجه شده است که او را به سوءاستفاده از قدرت، نقض سوگند ریاست جمهوری و طیف وسیعی از سوء رفتارهای ادعایی دیگر متهم کرده است.

جوان آنلاین: استیو کوهن، دموکرات تنسی و عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان، این بندها را در ۲۴ سپتامبر، تنها ۹ روز پس از رد تلاش جداگانه استیضاح توسط نماینده دموکرات ال گرین از تگزاس، ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیوزویک، این جدیدترین تلاش در حالی صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها همچنان بر سر پیگیری استیضاح علیه ترامپ اختلاف نظر دارند.

مجلس نمایندگان با رای ۲۳۲ به ۱۴۷، قطعنامه ال گرین را کنار گذاشت. ۱۸ دموکرات به جمهوری‌خواهان پیوستند و ۴۷ نماینده، از جمله رهبران دموکرات مجلس، رای ممتنع دادند.

۲۶ بند استیضاح علیه ترامپ چیست؟

قطعنامه کوهن به طور قابل توجهی گسترده‌تر از قطعنامه ال گرین است. ۲۶ ماده آن شامل مسائلی مربوط به سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، استفاده از اختیارات نظامی، هزینه‌های فدرال، تعرفه‌ها، عفوهای ریاست جمهوری، نیروی کار فدرال، دانشگاه‌ها، شرکت‌های حقوقی، رسانه‌ها و ادعای منفعت مالی شخصی از ریاست جمهوری است.

ماده اول، ترامپ را به «تضعیف دموکراسی» با ایجاد تردید در انتخابات متهم می‌کند، در حالی که ماده دوم، سوءاستفاده از قدرت با جنگ علیه ایران بدون تایید کنگره را مطرح می‌کند. ماده دیگر مربوط به قتل‌های فراقضایی در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا است، در حالی که ماده چهارم، استقرار نیروهای نظامی علیه شهرهای ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد.

مهاجرت به طور برجسته در این قطعنامه مطرح شده است. این مفاد، فرمان اجرایی شهروندی از طریق تولد، از سوی ترامپ و استفاده دولت از قانون دشمنان بیگانه برای اخراج «کیلمار آبرگو گارسیا» به السالوادور را هدف قرار می‌دهند. آنها همچنین مسائلی در مورد شرایط زندانی در السالوادور مطرح و می‌گویند واشنگتن از دستورات دادگاه در اجرای مهاجرت سرپیچی می‌کند. همچنین ترامپ مسئول توقیف غیرقانونی بودجه‌های تخصیص‌یافته توسط کنگره، اعمال آزمون‌های وفاداری بر نیروی کار فدرال، اخراج نادرست بازرسان کل و سوءاستفاده از اختیارات عفو ریاست جمهوری است.

کوهن همچنین به تعاملات ترامپ با مطبوعات، شرکت‌های حقوقی و دانشگاه‌ها حمله می‌کند. دو بند همچنین رئیس‌جمهور آمریکا را مسئول حمله به آزادی مطبوعات می‌داند، از جمله با اخراج خبرنگاران از کاخ سفید به دلیل پوشش خبری و ظاهرا مجبور کردن سی‌بی‌اس و ای‌بی‌سی به تغییر محتوای سرمقاله‌هایشان.

نقض آزادی مطبوعات از سوی ترامپ در بحبوحه نبرد حقوقی مداوم بر سر اخراج خبرنگاران سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو و پالتیکو از کاخ سفید مطرح می‌شود و این سه رسانه برای بازیابی دسترسی خود شکایت کرده‌اند.

سایر بندهای این استیضاح مربوط به اقدامات اجرایی علیه شرکت‌های حقوقی و توقیف بودجه فدرال از دانشگاه‌ها است.

بند آخر می‌گوید که ترامپ با «سود شخصی و مستقیم در دوران ریاست جمهوری»، مفاد قانون اساسی در مورد درآمدها را نقض کرده است. مسائل موجود در این قطعنامه، که توسط کوهن مطرح شده و به خودی خود ثابت نمی‌کند که ترامپ مرتکب جرائم قابل استیضاح شده است.

کوهن در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «ترامپ بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری در کشورمان سزاوار استیضاح است. ادامه ریاست‌جمهوری او دموکراسی ما را به خطر می‌اندازد. اینکه اکثریت جمهوری‌خواه چاپلوس در کنگره در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، به این معنی نیست که من باید از مسئولیت‌هایم دست بکشم. من سوگند مستقلی خوردم تا از قانون اساسی حمایت و دفاع کنم. این تعهد مرا مجبور می‌کند که امروز این قطعنامه را ارائه دهم. وقتی مورخان درباره این دوره می‌نویسند و رای‌دهندگان می‌پرسند چه کسی در برابر بی‌قانونی رئیس‌جمهور ترامپ ایستاده است، این قطعنامه پاسخ است.»

کوهن با اذعان به اینکه بعید است این اقدام، پیشرفتی داشته باشد، گفت: «می‌دانم که آنها به جایی نمی‌رسند، اما من از ایستادن برای رأی‌دهندگانم و برای دموکراسی دست نمی‌کشم.»

این قطعنامه در حالی مطرح شده که دموکرات‌ها بر سر استیضاح اختلاف نظر دارند. قطعنامه جدید در بحبوحه اختلافات آشکار بین دموکرات‌های مجلس نمایندگان بر سر نحوه و زمان پیگیری استیضاح ارائه می‌شود.

تلاش گرین در ماه سپتامبر بسیار محدودتر و بر سرکوب مهاجرت دولت ترامپ متمرکز بود. قطعنامه او ترامپ را مسئول سوءاستفاده از اختیارات ریاست جمهوری در رابطه با عملیات مهاجرتی که در آن افسران فدرال چندین غیرنظامی را کشته‌اند، می‌دانست. دولت از اقدامات افسران دفاع کرد و گفت که آنها از جان خود ترسیده‌اند و در دفاع از خود عمل کرده‌اند.

رهبران دموکرات از تلاش گرین حمایت نکردند و گفتند که استیضاح باید پس از تحقیقات رسمی و جلسات استماع که هنوز برگزار نشده‌اند، انجام شود. رئیس فراکسیون دموکرات‌های مجلس نمایندگان نیز اندکی پیش از رای‌گیری درباره طرح «گرین» اظهار داشت که استیضاح در صدر دستور کار دموکرات‌های مجلس قرار ندارد.

هم کوهن و هم گرین سابقه درخواست استیضاح ترامپ را دارند که به دوره اول ریاست جمهوری او برمی‌گردد. کوهن در نوامبر ۲۰۱۷، در حالی که به عنوان عضو ارشد کمیته فرعی قضایی مجلس در قانون اساسی و عدالت مدنی خدمت می‌کرد، پنج ماده قانونی علیه ترامپ ارائه کرد.

گرین همچنین در طول سال اول ریاست جمهوری ترامپ، استیضاح را دنبال کرد. او در سال ۲۰۱۷ قطعنامه استیضاحی را ارائه کرد و ترامپ را به رفتاری متهم کرد که به گفته گرین، تعصب و نفرت را دامن زده و ریاست جمهوری را بی‌اعتبار کرده است.

ترامپ در طول اولین دوره ریاست جمهوری خود دو بار توسط مجلس استیضاح شد.

آخرین قطعنامه ۲۶ ماده‌ای به این معنی نیست که ترامپ دوباره استیضاح شده است. یک عضو مجلس نمایندگان می‌تواند بندهای استیضاح را ارائه دهد، اما استیضاح فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که مجلس نمایندگان به تصویب حداقل یک بند، رای دهد. تلاش کوهن همچنین وارد مجلس نمایندگانی می‌شود که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است و رای اخیر ال گرین قانونگذار دموکرات نشان داد که حتی دموکرات‌ها نیز پشت یک فشار استیضاح دیگر متحد نیستند.