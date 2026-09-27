کد خبر: 1381595
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
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کولیوند: ۷۲۵۰ نفر در جنگ رمضان از زیر آوار نجات یافتند

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به عملیات امدادی در جنگ رمضان گفت: امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر، ۷۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دادند.

جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند، با تشریح ابعاد گسترده عملیات امدادی هلال احمر در جنگ رمضان، افزود: امدادگران، بی‌اعتنا به خطر، در کنار مردم ماندند و رسالت انسانی خود را تا آخرین لحظه ادامه دادند.

به گزارش مهر، وی، یاد ۹ امدادگر شهید هلال‌احمر را گرامی داشت و گفت: امدادگرانی که در حین انجام مأموریت و خدمت به آسیب‌دیدگان جان خود را از دست دادند.

کولیوند در ادامه، حمله مستقیم به امدادگران در حین عملیات امداد و نجات و همچنین حملات به مراکز هلال‌احمر، آمبولانس‌ها، خودروهای نجات و بالگردها را از مصادیق نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه دانست و مسئولیت این اقدامات را متوجه رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد.

وی تأکید کرد: مصونیت امدادگران، داوطلبان، مراکز درمانی و تجهیزات دارای نشان‌های حمایتی، صرفاً یک مطالبه سازمانی نیست؛ بلکه اصلی بنیادین در حقوق بین‌المللی بشردوستانه و لازمه استمرار خدمت‌رسانی به قربانیان بحران‌ها و مخاصمات است.

کولیوند همچنین مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی و راهبردی را برای صیانت از جان امدادگران و داوطلبان، مستندسازی موارد نقض، پیگیری حقوقی و بین‌المللی تعرض به نیروها و امکانات بشردوستانه و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه و حفاظتی ارائه کرد.

وی تأکید کرد: یاد امدادگران شهید تنها با بزرگداشت نام آنان زنده نمی‌ماند؛ رسالت ما این است که ایثار آنان را به تجربه، تجربه را به اقدام و اقدام را به سازوکاری مؤثر برای حفاظت از جان همه امدادگران و داوطلبان جهان تبدیل کنیم.

برچسب ها: پیرحسین کولیوند ، جمعیت هلال احمر ، جنگ رمضان
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