جوان آنلاین: ده هزار نفر از صهیونیستها شب گذشته در چندین شهر در سرزمینهای اشغالی برای اعتراض به بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و سیاستهای او دست به تظاهرات زدند.
به گزارش مهر، تظاهرات کنندگان در شهرهای حیفا و تلآویو، بهویژه در میدان «هبیما» در مرکز تلآویو گرد هم آمدند و شعارهایی برای تغییر کابینه و لزوم پاسخگویی در قبال شکستهای سیاسی و امنیتی سر دادند.
در سازماندهی این تجمع در میدان هبیما، چندین جنبش و انجمن از جمله جنبش «کیفیت حکمرانی»، «شورای اکتبر»، «انجمن سپر دفاعی برای اسرائیل»، «چتربازان برای دموکراسی» و «میهنپرستان ۵۵۵» به همراه انجمن سازمانهای اعتراضی مشارکت داشتند.
در جریان این تظاهرات، «گای تسور» سرلشکر ذخیره گفت که مقطع کنونی شاهد تلاش برای تأثیرگذاری بر گرایشات رأیدهندگان پیش از برگزاری انتخابات است.
وبسایت روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از وی افزود: «در این روزها، قشر کوچکی وجود دارند که به یک تلنگر ساده نیاز دارند تا شاید صحنه تغییر کند؛ هر تلاشی برای سوق دادن اسرائیل به سمت درست، ارزشمند است.»
مناطق دیگر از جمله نهاریا، کابری، تسیماح، نهلال، تقاطع «عمیعاد» و همچنین پل «الیکیم» بر فراز بزرگراه ۶ نیز شاهد اعتراضات مشابهی بودند.
این اعتراضات همزمان با نزدیک شدن به موعد انتخابات و در سایه تشدید فعالیتهای مردمی علیه نتانیاهو صورت میگیرد. برگزار کنندگان اعتراضات تلاش میکنند ضمن جذب مشارکت کنندگان بیشتر، در خصوص مسائل سیاسی و امنیتی به کابینه فشار وارد کرده و موضوع «مسئولیتپذیری» را در صدر دستور کار عمومی قرار دهند.