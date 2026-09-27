افشای دیدار اسرائیل و قطر در نیویورک، ساعاتی پیش از حمله لفظی نتانیاهو به دوحه

جوان آنلاین: شبکه عبری N۱۲ شامگاه شنبه فاش کرد که مایکل آیزنبرگ، نماینده ویژه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در امور غزه در نیویورک با علی الثوادی، وزیر و نماینده امیر قطر دیدار کرد. این دیدار یک روز پیش از حمله لفظی نتانیاهو به قطر در جریان سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، این دیدار به موضوع اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص غزه و اقدامات بشردوستانه‌ای که تل‌آویو متعهد به انجام آن‌ها شده بود، اختصاص داشت و تنها یک روز پیش از آن برگزار شد که نتانیاهو در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل علنا به قطر حمله کرد.

بر اساس این گزارش، این نشست روز چهارشنبه تقریبا ۲۴ ساعت پیش از سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل برگزار شد و بر اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای نوار غزه و همچنین اقدامات بشردوستانه‌ای که تل آویو متعهد به انجام آن‌ها در این منطقه شده بود، تمرکز داشت.

این جلسه حدود نیم ‌ساعت به طول انجامید و طی آن، آیزنبرگ و الثوادی درباره تحولات جاری در غزه و سازوکارهای اجرای مؤلفه‌های طرح آمریکا گفت‌وگو کردند. این نشست پس از جلسه‌ شورای صلح برگزار شد که به بررسی طرحی برای بازسازی اولیه نوار غزه اختصاص داشت.

علی الثوادی به عنوان نماینده امیر قطر فعالیت می‌کند. بر اساس گزارش عبری وی پیشتر در همان گفت‌وگوی تلفنی حضور داشت که طی آن نتانیاهو یک سال پیش در کاخ سفید از نخست‌وزیر قطر عذرخواهی کرد.

افشای خبر این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که میان ارتباطات مربوط به پرونده غزه و اظهارات علنی رژیم صهیونیستی در خصوص قطر تناقضی آشکار وجود دارد.

یک روز پس از این دیدار نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حمله‌ای تند علیه قطر انجام داد و این کشور را متهم کرد که میلیاردها دلار صرف تأمین مالی صنعت دروغ‌پردازی علیه رژیم صهیونیستی کرده است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین دوحه را به میزبانی از اعضای حماس که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشتند، متهم کرد.

نتانیاهو مدعی شد که چندین کشور خارجی مبالغ هنگفتی را صرف دروغ پردازی علیه رژیم صهیونیستی کرده‌اند. وی در این میان مشخصا به قطر اشاره کرد و به سرمایه‌گذاری‌های پیشین این کشور در دانشگاه‌ها و رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه الجزیره پرداخت.