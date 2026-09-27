کد خبر: 1381589
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

نشریه پاکستانی به ترامپ: آمریکا موظف به جلب اعتماد ایران برای هرگونه توافق است

امریکا روزنامه پاکستانی «داون» با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی آمریکا در قبال ایران، خواستار برداشتن گام نخست از سوی واشنگتن برای دستیابی به توافقی پایدار شد و نوشت: لغو محاصره ایران، آزادسازی منابع مالی این کشور و تعامل با تهران بر پایه حسن‌نیت، از الزامات فراهم شدن زمینه صلح پایدار در منطقه است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی‌زبان «داون» در سرمقاله‌ای با عنوان «پیشرفت در مجمع عمومی سازمان ملل» نوشت: از آنجا که آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی آغازگر جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است، واشنگتن باید گام نخست را بردارد و با ارائه تدابیر اعتمادساز به ایران، زمینه دستیابی به توافقی بلندمدت را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، این روزنامه با اشاره به ادعای مقامات کاخ سفید مبنی بر اینکه ایران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، افزود: واقعیت این است که قیمت بالای سوخت نیز به دولت ترامپ در داخل آمریکا آسیب زده است و بعید است یک جنگ نامحبوب همراه با تورم بالا، تأثیر مثبتی بر شرایط سیاسی جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر داشته باشد.

«داون» با اشاره به دیدار اخیر سران شماری از کشورهای اسلامی و عربی با رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، تأکید کرد این گفت‌وگوها نباید صرفاً ترفندی برای بازگشایی تنگه هرمز، تعلیق موقت خصومت‌ها و تثبیت قیمت نفت تا زمان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باشد.

«داون» ابراز امیدواری کرد که در واشنگتن عقلانیت و تدبیر حاکم شود و تأکید کرد مسیر پیش رو ساده است: آمریکا باید با حسن‌نیت با ایران تعامل کند و گفت‌وگوها نباید پوششی برای اقدامات نظامی بعدی باشد.

این روزنامه همچنین بر ضرورت لغو محاصره ایران و آزادسازی منابع مالی این کشور تأکید کرد و نوشت چنین اقداماتی می‌تواند زمینه را برای صلحی پایدارتر فراهم کند.

«داون» در ادامه تأکید کرد هرگونه توافق جدید باید تمامی جبهه‌های مناقشه در منطقه، از جمله غزه، لبنان و یمن را دربرگیرد؛ زیرا اگرچه این موارد مناقشاتی جداگانه محسوب می‌شوند، اما به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ علیه ایران ، جلب اعتماد
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