کد خبر: 1381586
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

طوفان شدید در آمریکا؛ سیل، قطعی برق و لغو بیش از ۴۰۰ پرواز

طوفان با ورود طوفان شدید از سمت سواحل شمال شرقی به آمریکا که سبب بروز سیلاب و وزش بادهای سهمگین شده است، برق بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری قطع گردید و بیش از ۴۰۰ پرواز فرودگاه‌های ایالات متحده لغو شد.

جوان آنلاین: طوفان شدید نوراستر (Nor’easter) که از روز جمعه وارد ایالات متحده شده و از واشنگتن تا ایالت مِین را در نوردیده، تاکنون منجر به لغو بیش از ۴۰۰ پرواز شده و برق بیش از ۱۰۰ هزار خانه و واحد تجاری را در روز شنبه قطع کرده است.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش پایگاه PowerOutage که قطعی برق را رصد می‌کند، دیروز شنبه تا ساعت ۹:۳۷ شب به وقت شرق آمریکا، بیش از ۷۳ هزار خانه و واحد تجاری در شهرهای کنتیکت، نیویورک، ماساچوست، نیوجرسی، رود آیلند و پنسیلوانیا بدون برق ماندند. دو شهر نیویورک و کنتیکت هر کدام بیش از ۲۰ هزار قطعی برق داشتند.

چهار ایالت کنتیکت، نیویورک، پنسیلوانیا و نیوجرسی در اوایل روز شنبه بیش از ۱۰۰ هزار مورد قطعی برق داشتند.

پایگاه اطلاع رسانی ایالت نیوجرسی نیز از وقوع سیلاب در مناطق مختلف این ایالت خبر داد و اعلام کرد از برخی ساکنان محلی خواسته شده است به صورت داوطلبانه محل سکونت خود را ترک کنند.

پایگاه FlightAware به عنوان وبسایت رصد پروازها نیز اعلام کرد که دیروز شنبه ۴۴۵ پرواز فرودگاه‌های ایالات متحده لغو شده و سه هزار و ۱۶ پرواز هم تا ساعت ۹:۵۰ شب به وقت شرق آمریکا به تعویق افتاده است.

سازمان هواشناسی ملی ایالات متحده اعلام کرد که این طوفان تا روز دوشنبه باعث باران‌های سیل آسا در مناطق ساحلی، جریان‌های شکافنده، وزش بادهای شدید و باران سنگین در مناطق اقیانوس اطلس و نیوانگلند خواهد شد.

فرمانداران نیویورک و نیوجرسی نیز روز جمعه در شهرهایی که پیش بینی شده است بیشترین آسیب را می‌بینند وضعیت اضطراری اعلام کردند از جمله در نیویورک که همچنان میزبان نشست مجمع عمومی سازمان ملل است. فرماندار کنتیکت نیز مرکز عملیات اضطراری این ایالت را فعال کرد.

برچسب ها: آمریکا ، وقوع سیلاب ، طوفان
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