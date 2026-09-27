کد خبر: 1381582
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰
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سروری: باید منتظر نظر نهایی شعام درباره زمان انتخابات باشیم

سروری نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور درباره زمان برگزاری انتخابات در شرایط جنگی، گفت: انتخابات همواره موضوع مهمی برای کشور بوده و باید منتظر نظر نهایی شورای عالی امنیت ملی (شعام) درباره این پیشنهاد باشیم.

جوان آنلاین: پرویز سروری پیش از آغاز جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه صحن شورا اظهار کرد: امروز معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گزارشی درباره آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی ارائه خواهد کرد. در ادامه جلسه نیز گزارش حسابرسان رسمی شورا درباره حسابرسی سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و اصناف مزاحم شهرداری تهران و سازمان بوستان‌ها و فضاهای سبز شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ بررسی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سروری درباره زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: انتخابات همواره برای کشور موضوع مهمی بوده است. با توجه به شرایط جنگی، وزارت کشور پیشنهادی را مطرح کرده که در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و باید منتظر نظر نهایی شعام باشیم. بنده نیز شنیده‌ام که انتخابات تا پایان سال برگزار خواهد شد، اما باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا شعام با پیشنهاد وزارت کشور موافقت خواهد کرد یا خیر.

وی در پاسخ به سوالی درباره ساعت کاری شهرداری تهران اظهار کرد: اگر شهرداری ساعت کاری دولت را رعایت می‌کرد، باید این سوال مطرح می‌شد که شهرداری یک نهاد خدمت‌رسان است و چرا باید ساعت کاری آن مشابه دولت باشد؟ ارتباط شهرداری با مردم مستقیم و بدون واسطه است و مجموعه‌ای که به صورت دائم با مردم در بخش‌های مختلف در ارتباط است، باید ساعت فعالیت خود را افزایش دهد.

سروری با بیان اینکه فعالیت شهرداری با فعالیت روتین برخی دستگاه‌های دولتی متفاوت است، افزود: ممکن است در بخش اجرایی اشکالاتی وجود داشته باشد، اما شهرداری باید پس از ساعتی که دولت اعلام کرده، نسبت به دستگاه‌های دولتی وضعیت فوق‌العاده داشته باشد.

وی درباره بازگشایی مدارس و مدیریت ترافیک تهران نیز گفت: پیچیده‌ترین موضوع کشور و به‌ویژه تهران، آلودگی هوا و ترافیک است. هر اقدامی در این حوزه در بلندمدت پاسخگو خواهد بود. یکی از اقدامات مهم، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است و در کنار آن باید اقدامات مرتبط با دولت نیز انجام شود.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تأثیر شرایط حمل‌ونقل کشور بر ترافیک پایتخت، تصریح کرد: ورودی‌ها و خروجی‌های خودرو در کشور با یکدیگر تطابق ندارند. همچنین در شبکه ریلی، با توجه به شرایط جنگی و عدم ورود واگن‌ها، همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و تمام این موارد بر مدیریت وضعیت ترافیک اثرگذار خواهد بود.

سروری درباره وضعیت بیمه اتوبوس‌های خریداری‌شده نیز گفت: تمام اتوبوس‌های خریداری‌شده بیمه هستند و ممکن است مطالباتی در این زمینه وجود داشته باشد که در حال بررسی است.

وی درباره سفر خود به روسیه نیز اظهار کرد: هزار نفر از کشورهای مختلف با هزینه روسیه به این کشور دعوت شده بودند و بنده نیز در این سفر حضور داشتم. این سفر همزمان با برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک روسیه بود و افراد می‌توانستند به صورت حضوری و غیرحضوری در انتخابات و در شرایط جنگی شرکت کنند.

سروری افزود: سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و می‌توانیم از تجربیات روسیه در این زمینه استفاده کنیم.

برچسب ها: پرویز سروری ، شورای امنیت ملی ، انتخابات شوراها
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