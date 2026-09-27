کد خبر: 1381576
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸
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ثبت لحظه‌ای تخلف در خطوط اضطرار تونل‌های تهران

تخلف مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران، از ثبت هوشمند تخلف در خطوط اضطرار تونل‌ها و ارسال فوری پیامک به رانندگان متخلف خبر داد.

جوان آنلاین: خطوط اضطرار در معابر و به‌ویژه تونل‌های شهری، مسیرهایی هستند که برای شرایط خاص و تردد خودروهای امدادی از جمله آمبولانس و آتش‌نشانی در نظر گرفته شده‌اند و باز بودن آنها در زمان وقوع حادثه می‌تواند نقش مهمی در سرعت امدادرسانی داشته باشد. با این حال، تردد غیرمجاز برخی رانندگان در این خطوط علاوه بر ایجاد اختلال در نظم ترافیکی، ممکن است مسیر حرکت خودروهای امدادی را مسدود کند و در شرایطی که حتی چند ثانیه نیز اهمیت دارد، روند امدادرسانی به شهروندان را با مشکل مواجه سازد.

در همین راستا، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با توسعه سامانه‌های هوشمند، ثبت تخلفات در خطوط اضطرار را در مقاطع مختلف تونل‌ها دنبال می‌کند تا خودروهایی که بدون مجوز وارد این مسیرها می‌شوند، شناسایی و تخلف آنها ثبت شود.

اکبر اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نصب دوربین‌های ثبت تخلف در خطوط اضطرار اظهار کرد: خطوط اضطرار برای شرایط خاص در نظر گرفته شده‌اند و تردد غیرمجاز در این محدوده‌ها نباید اتفاق بیفتد.

وی افزود: در تمامی مقاطع تونل‌ها دوربین‌های ثبت تخلف نصب شده است و اگر خودرویی به صورت غیرمجاز وارد خطوط اضطرار شود، تخلف آن توسط دوربین‌ها ثبت خواهد شد و پیامک تخلف نیز به صورت لحظه‌ای برای راننده ارسال می‌شود.

اختیاری با تأکید بر اهمیت باز بودن خطوط اضطرار برای خودروهای امدادی ادامه داد: این خطوط برای شرایط اضطرار در نظر گرفته شده‌اند و در مواقع خاص، مسیر عبور و مرور خودروهای امدادی از جمله آمبولانس و آتش‌نشانی هستند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: اخیراً ویدیویی مشاهده کردم که یک آمبولانس در شرایطی قصد عبور داشت، در حالی که تمامی خودروها به صورت منظم در خطوط خود ایستاده بودند، اما دو خودرو که وارد خط اضطرار شده بودند، باعث ایجاد اختلال در تردد شدند.

وی تأکید کرد: اگر اتفاق ویژه‌ای رخ دهد، باید بتوانیم از خطوط اضطرار برای عبور و مرور حمل‌ونقل اضطراری استفاده کنیم. قطعاً این موضوع همکاری مردم را می‌طلبد، اما سیستم‌های هوشمند نیز فعال هستند و تخلفات ترافیکی را ثبت می‌کنند.

اختیاری افزود: تخلف ثبت‌شده توسط دوربین‌ها برای رانندگان متخلف ارسال می‌شود و پلیس نیز فرایند صدور جریمه را انجام می‌دهد.

وی درباره فاصله زمانی میان ثبت تخلف تا صدور جریمه نیز گفت: ممکن است به دلیل طولانی بودن این فرایند، جریمه با تأخیر بیشتری به دست رانندگان متخلف برسد و همین موضوع شاید باعث شود بازدارندگی لازم ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حال همکاری با همکارانمان در پلیس راهور هستیم تا این فرایند کوتاه‌تر شود و فاصله زمانی از ارسال پیامک اولیه تا صدور جریمه کاهش پیدا کند تا اعمال جریمه سریع‌تر انجام شود و فرهنگ ترافیکی بیشتر جا بیفتد.

برچسب ها: تخلف ، تونل ، تونل‌ها
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