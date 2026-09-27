یک کارشناس هواشناسی گفت: از روز پنجشنبه (۹ مهر) با ورود موجی بارشی به غرب کشور، در استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، لرستان و زنجان رگبار باران رخ می‌دهد.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: در هفته جاری نیز مطابق معمول این ایام از سال، عمده بارش‌ها در سواحل شمالی کشور رخ خواهد داد، اما به نظر می‌رسد شدت بارش‌ها در مقایسه با روزهای گذشته، طی سه روز پایانی هفته و به‌ویژه روز چهارشنبه (۸ مهر) افزایش یابد.

وی افزود: در صورتی که نقشه‌های هواشناسی روند فعلی را حفظ کنند، روز پنجشنبه (۹ مهر) نیز یک موج نسبتاً عمیق و سریع از غرب کشور عبور خواهد کرد که می‌تواند به‌صورت موقت و با شدت ضعیف، در استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، لرستان و زنجان موجب رگبار باران شود.

اصغری بیان کرد: از سوی دیگر، در مقایسه با هفته گذشته، به‌تدریج از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد و هرچه به پایان هفته نزدیک‌تر شویم، دمای هوا کاهش می‌یابد، و این کاهش دما در تهران نیز به‌خوبی احساس خواهد شد.

وی یادآور شد: امروز (شنبه، ۴ مهر) در شرق، غرب و شمال استان هرمزگان، به‌ویژه در ارتفاعات، شرایط برای وقوع رگبارهای ناشی از ناپایداری‌های موسمی فراهم است و مناطق بستک، حاجی‌آباد و سردشت بشاگرد تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: همچنین از بعدازظهر امروز در استان آذربایجان غربی، به‌ویژه در مناطق ماکو، شوط، خوی، سلماس و قره‌ضیاءالدین، احتمال وقوع رگبارهای نسبتاً شدید، البته به‌صورت موقتی، وجود دارد و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها به‌صورت محلی و محدود نیز دور از انتظار نیست.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از امروز تا روز پنجشنبه، در استان‌های واقع در دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس، از جمله چهارمحال و بختیاری، در ساعات بعدازظهر رگبارهای موقتی پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین عشایر کوچ‌رو، به‌ویژه هنگام صعود به ارتفاعات و چرای دام، باید احتیاط بیشتری داشته باشند.