اظهارات جنجالی مفتی عربستان واکنش علمای یمن را برانگیخت

جوان آنلاین: به نظر میرسد ریاض همچنان سعی دارد صدای چهرههای مذهبی را که تاثیر آنها بر فضای عمومی این کشور قابل توجه است، در راستای بسیج نیروهای ارتش علیه جنبش انصارالله تقویت کند.
به گزارش ایسنا، این انجمن بیانیه صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مفتی اعظم عربستان را بررسی کرد که در آن او مانند یک مرد نابینا به مردم یمن، سرزمین ایمان و خرد، تهمت میزند. او علیه آنها تحریک میکند، دروغهای آشکار و شهادتهای دروغین میگوید و دروغی را تکرار میکند که یمنیها مکه را هدف قرار دادهاند، باشد که خداوند آن را حفظ کند. این نشان دهنده خطری است که علمای فاسد و مقامات درباری که صدور فتوا را صرفاً کاری میدانند که تحت هدایت پادشاهان و شاهزادههای فاسد در ازای منافع زودگذر دنیوی انجام میشود، برای ملت ایجاد میکنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما در انجمن عمیقاً متاسفیم که چنین علمایی به سخنگوی فتنه و دروغ تبدیل شدهاند و قداست و مصونیت مکه را چنان بیاهمیت کردهاند که آن را به ماجراجوییهای پادشاهان و شاهزادههای خود میکشانند. اینها همان علمایی هستند که در مورد هتک حرمت کعبه توسط ترامپ سکوت کردند، هیچ موضعی در برابر اهدای پوشش کعبه توسط رژیم سعودی به اپستین جنایتکار صهیونیستی نگرفتند و از محکوم کردن ساخت ماکت کعبه که زنان هرزه و ملحد در اطراف آن میرقصند و به خدا کفر میگویند، کوتاهی کردند. آنها هیچ خشمی نسبت به توهینهای مکرر به پیامبر و قرآن نشان ندادند و هیچ واکنشی به وضعیت اسفناک مسجد مبارک الاقصی که زیر بار اشغال صهیونیستی و تجاوزات تقریباً روزانه آن در حال له شدن است، نشان ندادند. آنها کاملاً نسبت به اقدامات صهیونیستها در غزه بیتفاوت ماندند.
این علما افزودند: ما در عصر شگفتیها، کنار رفتن نقابها و آشکار شدن حقایق زندگی میکنیم. این مفتی ادعا میکند که نظام سعودی بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش بنا شده است. آیا از کتاب خدا و سنت پیامبرش است که الکل مجاز است، بیحیایی شایع است، حرمتها شکسته میشود و زن و مرد در مکانهای تفریحی با هم مخلوط میشوند و میرقصند؟ آیا از کتاب خدا و سنت رسولش این است که زنان فاسد و فاحشه در ازای صدها میلیون دلار برای گسترش فساد در سرزمین حرمین شریفین آورده میشوند؟ آیا از کتاب خدا و سنت رسولش این است که به یهودیان و مسیحیان، دشمنان حرمین شریفین، اجازه داده میشود در اطراف مکه و مدینه پایگاه نظامی ایجاد کنند؟ آیا از کتاب خدا و سنت رسولش این است که تریلیونها دلار به ترامپ، دشمن اسلام و مسلمانان، داده میشود، در حالی که صدها میلیون نفر از مردم این کشور گرسنه هستند؟ آیا از کتاب خدا و سنت رسولش این است که علمای امر به معروف و نهی از منکر توسط پادشاهان و شاهزادگان نظام سعودی زندانی میشوند؟ آیا از کتاب خدا و سنت رسولش این است که توطئهها علیه آرمان فلسطین، بیعت با یهودیان و مسیحیان و اتحاد با آنها علیه مردم این کشور انجام میشود؟ آیا در کتاب خدا و سنت رسولش هست که علیه مردم یمن، سرزمین ایمان و خرد، جنگ را تحریک کنند و دشمن صهیونیستی را تنها بگذارند؟ یمن صرفاً یک جبهه نیست، بلکه همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، ستونی از پشتیبانی و قدرت برای فلسطین و کل امت اسلام است.
علمای یمن تاکید کردند: ای علمای فاسد، شما مردم یمن، سرزمین ایمان و خرد، را به عنوان یک باند شیطانی و عامل دشمنان متهم میکنید. شما آنها را به هدف قرار دادن مکه، کافر خواندن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و داشتن عقاید و روشهای فاسد متهم میکنید. در حالی که شما و همه میدانید که نظام سعودی توسط استعمار بریتانیا تأسیس شد و حرمین شریفین را تحت کنترل خاندان آل سعود قرار داد. تاریخ گواه آن است که شما با مکه و مردم آن چه کردید، زمانی که با حمایت بریتانیا آن را تصرف کردید. شما اولین داعش بودید و بسیاری از کشورهای مسلمان را با وهابیت فاسد کردید، آنها را کافر اعلام کردید و اختلاف افکنی کردید. شما، همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، شاخ شیطان بودید. ای علمای فاسد، اگر ذرهای ایمان در شما باقی مانده است، از خدا بترسید! چنین دروغهای آشکار، چنین دروغهای آشکار و چنین شهادتهای دروغی را بر زبان نیاورید. شما باید به نظام خود توصیه میکردید که تجاوز خود را متوقف کند و محاصره یمن، سرزمین ایمان و حکمت را بردارد. خداوند مؤمنان را از جنگیدن معاف کرده است. این بسیار بهتر از آن بود که نظام شما به غرب و شرق متوسل شود و دروغهایی در مورد هدف قرار دادن مکه برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان بسازد و به دشمنان صهیونیستی و آمریکایی خدمت کند.
در پایان، اتحادیه به این علمای فاسد، از جمله مفتی سعودی، توصیه کرد که اگر واقعاً صادق هستند، حقیقت را در مورد پلیدیهای آل سعود بگویند. اگر واقعاً اهل ایمان هستند، باید صدای خود را علیه آمریکا و اسرائیل بلند کنند و اگر از خدا و روز قیامت میترسند، باید به درگاه خدا توبه کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، مفتی اعظم عربستان عصر پنجشنبه با صدور بیانیهای کمسابقه، از نیروهای مستقر در مرزها خواسته بود خود را برای جانفشانی و مقابله با نیروهای انصارالله آماده کنند.
بیانیه منتشر شده از سوی الفوزان به عنوان بالاترین مرجع مذهبی عربستان، مملو از آیات و احادیث قرآنی بود و پس از هفتهها تشدید تنش میان عربستان و جنبش انصارالله، مردم را به مقابله فرا میخواند.
الفوزان در این بیانیه خطاب به نیروهای سعودی مستقر در مرزها با یمن گفت: «ای برادرانی که در خطوط مقدم مستقر هستید، باید همیشه آماده انجام وظیفه خود باشید، به رهبران خود در میدان گوش فرا دهید و از آنها اطاعت کنید و دستورات را با نهایت دقت اجرا کنید، همانطور که خداوند متعال به یاران پیامبرش صلی الله علیه و آله دستور داد.»
همچنین مفتی عربستان با طرح دوباره ادعای حمله به شهر مقدس مکه، خطاب به این نیروها گفت: «شما در حال پیروی از یاران پیامبر هستید، از اماکن مقدس مسلمانان دفاع میکنید و پرچم توحید را برافراشتهاید.»
او در ادامه نیز مدعی شد که حمایت از دولت مستعفی یمن که مورد تایید جامعه جهانی و مورد حمایت عربستان است، «از جمله ضروریترین وظایف است تا برادران یمنی ما بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند.»
روزنامه فرامنطقهای رای الیوم در تحلیلی، این فراخوان را نشاندهنده آمادگی عربستان برای ورود به یک درگیری طولانیمدت و بالقوه خطرناک دانست و نوشت به نظر میرسد ریاض بیش از حد روی مذهب به عنوان راهکاری برای بسیج مردم و جلب حمایت آنها در جنگ جدید علیه انصارالله حساب باز کرده است، ریاض پیش از صدور این بیانیه مذهبی که از احتمال ورود عربستان به فضای جنگ حکایت دارد، روی اخباری سرمایهگذاری میکرد که انصارالله را به «هدف قرار دادن مسجدی در جنوب عربستان» و از آن بزرگتر به «حمله پهپادی به مکه مکرمه» متهم میکرد، ادعایی که انصارالله آن را قاطعانه تکذیب کرد.
رایالیوم در ادامه نوشت مفتی اعظم عربستان در بیانیه خود که در واقع فراخوانی برای یک جنگ مذهبی است، اینگونه مدعی شده که «حضور نیروهای سعودی در این تقابل در راستای اجرای فرامین الهی برای دفاع از مقدسات است».
این در حالی است که جنبش انصارالله از نظر مذهبی و تاریخی پیروی یکی از مکاتب فکری اسلامی شیعی است و شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره برای تمامی یمنیها و مسلمانان مقدس و ارزشمند هستند.
انصارالله بارها از طریق رسانههای خود ادعای مطرح شده از سوی ریاض را رد و تاکید کرد که فتواهای صادر شده از سوی شورای علمای ارشد ریاض در واقع یک پوشش مذهبی دائمی برای دادن انگیزه اخلاقی به نیروهای ائتلاف عربی و ارتش سعودی جهت ادامه دادن به جنگ و مشروعیت بخشیدن به حملات هوایی و بسیج نظامی اخیر علیه یمن است.
همزمان با انتشار بیانیه مفتی اعظم عربستان، یک منبع در جنبش انصارالله یمن صبح جمعه در مصاحبهای با روزنامه لبنانی «الاخبار»، احتمال حمله فرامرزی به عربستان را مطرح کرد.
این منبع نظامی به الاخبار گفت: تشدید اوضاع در منطقه مرزی، فرصتی برای افزایش فشار نظامی بر عربستان را در اختیار انصارالله قرار میدهد.
این منبع افزود: اگر عربستان به تشدید تنش ادامه دهد، احتمال دارد تنش تا حدی بالا بگیرد که یک شهر اصلی عربستان به دست انصارالله بیفتد.
نیروهای دولت مستعفی یمن تحت حمایت ریاض، ۲ هفته قبل کنترل تنگه حیاتی باب المندب را به نیروهای انصارالله واگذار کردند و این در حالی است که ائتلاف عربی به رهبری عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون نتوانسته انصارالله را از صنعاء بیرون کند.