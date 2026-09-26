افزایش سرسام‌آور بهای سوخت در پرتغال، صدها کامیوندار و رانندگان خودرو و مسافران را که خواستار کاهش فشار ناشی از این رشد قیمت بودند به خیابان‌های این کشور اروپایی کشاند.

جوان آنلاین: صدها راننده کامیون در پرتغال دیروز (جمعه) در اعتراض به هزینه‌های سرسام آور سوخت در قالب یک کاروان بزرگ در بزرگراهی در شمال این کشور با سرعت پایین به راه افتادند. هم‌زمان سایر رانندگان در لیسبون پایتخت پرتغال نیز با به صدا در آوردن بوق خودروهای خود، بر روی پل اصلی این شهر به این اعتراضات پیوستند.

به گزارش ایرنا، رویترز خاطرنشان کرده است که بهای سوخت در این کشور اروپایی به دلیل اختلال‌ها در عرضه ناشی از تهاجم علیه ایران و حملات به پالایشگاه‌ها در جریان جنگ اوکراین به بالاترین سطح رسیده است.

بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، بهای سوخت در جایگاه‌های عرضه در پرتغال در ماه اوت (مرداد و شهریور) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافت و قیمت هر لیتر گازوئیل نیز از ۲ یورو فراتر رفته است.

براساس گزارش‌ها، کامیون‌ها دیروز در قالب کاروانی به طول ۱۵۰ کیلومتر با سرعتی پایین در یک بزرگراه اصلی در شمال پرتغال حرکت کردند. معترضان خواستار آن شدند که مشمول طرح بازپرداخت بخشی از مالیات بر فرآورده‌های نفتی شوند؛ امتیازی که پیش از این نیز به شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر اعطا شده بود.

در ویدئویی که شبکه دولتی RTP پرتغال پخش شد، کامیونی پیشاپیش کاروان حرکت می‌کند و پلاکاردی با این جمله بر آن نصب شده بود: امروز کامیون‌ها متوقف می‌شوند، اما اهمیت آنها متوقف نمی‌شود.

میگل پینتو لوز وزیر زیرساخت و مسکن پرتغال در گفت‌وگو با خبرنگاران در شهر «کاسکایش» اذعان کرد که صنعت حمل‌ونقل با کامیون در برخی اقدامات برای مهار پیامدهای افزایش قیمت سوخت، «تا حدی نادیده گرفته شده است.»

وی سپس متعهد شد پیشنهادهای کامیونداران را بررسی کند و از برنامه ریزی برای دیدار با نمایندگان این جنبش در وزارتخانه در روز دوشنبه خبر داد.

مسافران در لیسبون نیز هنگام عبور از روی یکی از پل‌های اصلی این شهر با به صدا درآوردن بوق خودروها دست به اعتراض زدند.

آریستیدس تکسیرا سخنگوی انجمن کاربران این پل گفت که معترضان احیای سیاست دورکاری را خواستار هستند؛ سیاستی که به‌طور موقت در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ اجرا شد. آنها همچنین می خواهند پرداخت عوارض عبور و مالیات بر ارزش افزوده ۲۳ درصدی سوخت تعلیق شود. از دیگر خواسته‌های این گروه، استعفای ماریا گراسا کاروالیو وزیر محیط‌ زیست است که پیشنهاد کرده بود شهروندان برای کاهش مصرف سوخت، آهسته‌تر رانندگی کنند.