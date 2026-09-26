حملات هوایی عربستان به ۲ استان یمن

جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی در چندین نوبت مناطقی از استان‌های صعده و إب در یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند.

جوان آنلاین: شبکه المسیره یمن گزارش داد جنگنده‌های متجاوز سعودی در دو نوبت استان صعده در شمال یمن را بمباران کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، جنگنده‌های سعودی همچنین در استان «إب»، یک پل را هدف حمله هوایی قرار دادند.

هنوز جزئیاتی بیشتری از این حملات منتشر نشده است.

این حملات در حالی است که فعالان در رسانه‌های اجتماعی تصاویری از مجروحان در صفوف نیروهای تحت امر ریاض را منتشر کردند که در راهروهای بیمارستانی در عدن منتظر نوبت خود برای دریافت مراقبت‌های پزشکی بودند.

منابع از شرایط وخیم و امتناع عربستان سعودی از ارسال هواپیما برای انتقال آنها به بیمارستان‌های خود خبر دادند.

با وجود درگیری‌های شدید و حملات هوایی که تجمعات نظامی را در همه جا هدف قرار می‌دهد، هیچ بیمارستان صحرایی وجود ندارد.

فعالان گفتند که تعدادی از مجروحان به دلیل تأخیر در دریافت مراقبت‌های پزشکی در حال مرگ هستند.