کد خبر: 1381391
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

تقلای دولت ترامپ برای مهار بحران ناشی از جنگ علیه ایران

ترامپ بلومبرگ از تقلای دولت ترامپ برای مهار بحران شدید ناشی از اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد.

جوان آنلاین: بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزینه های پیش روی خود را برای کاهش جهش قیمت گازوئیل در سایه افزایش جهانی قیمت نفت به دلیل بحران تنگه هرمز و جنگ افروزی علیه ایران بررسی می کند.

بر اساس این گزارش، گزینه های دولت ترامپ برای کاهش این بحران تعلیق مالیات بر سوخت و لغو محدودیت های فروش نوعی از گازوئیل مخصوص مسیرهای صعب العبور که معاف از مالیات بوده و توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد، است.

در این گزارش آمده است، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا خواهان اتخاذ اقداماتی نظیر ممنوعیت صادرات گازوئیل شده است. رایزنی هایی نیز با مسئولان وزارت خانه های انرژی، کشور و خزانه داری آمریکا انجام شده است.

پیشتر خبرگزاری آلمان نیز گزارش داده بود که دولت این کشور درصدد است طرح هایی برای کاهش قیمت بنزین و گازوئیل ارائه دهد چرا که به دلیل تنش ها در منطقه و تجاوز آمریکا علیه ایران قیمت بنزین در فرانسه و آلمان جهش شدیدی پیدا کرده است.

قرار است مالیات اعمال شده بر انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل به میزان ۱۴ سنت در هر لیتر کاهش پیدا کند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قتل شوهر با سیانور

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

تسلیم‌بشو نیستیم

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار