جوان آنلاین: همزمان، سخنگوی ائتلاف مدعی شد پدافند هوایی این ائتلاف دو فروند پهپاد پرتابشده به سمت منطقه ریاض را رهگیری و منهدم کرده است.
سخنگوی ائتلاف همچنین اعلام کرد که تهدیدات موشکی و پهپادی به سمت عربستان را رصد و پیگیری میکند.
وی افزود: پدافند هوایی یک فروند موشک بالستیک پرتابشده به سمت خمیس مشیط را نیز رهگیری و منهدم کرده است.
در همین حال ، دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد که خطر ناشی از تهدیدات اخیر از مناطق خمیس مشیط و ابها عبور کرده است.
دفاع مدنی عربستان سعودی پیشتر از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در منطقه جازان برای اعلام خطر خبر داد و دقایقی بعد از رفع وضعیت هشدار خبر داد.