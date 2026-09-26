برخی گزارش‌ها از حمله پهپادی به ریاض پایتخت عربستان حکایت دارد.

جوان آنلاین: همزمان، سخنگوی ائتلاف مدعی شد پدافند هوایی این ائتلاف دو فروند پهپاد پرتاب‌شده به سمت منطقه ریاض را رهگیری و منهدم کرده است.

سخنگوی ائتلاف همچنین اعلام کرد که تهدیدات موشکی و پهپادی به سمت عربستان را رصد و پیگیری می‌کند.

وی افزود: پدافند هوایی یک فروند موشک بالستیک پرتاب‌شده به سمت خمیس مشیط را نیز رهگیری و منهدم کرده است.

در همین حال ، دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد که خطر ناشی از تهدیدات اخیر از مناطق خمیس مشیط و ابها عبور کرده است.

دفاع مدنی عربستان سعودی پیشتر از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در منطقه جازان برای اعلام خطر خبر داد و دقایقی بعد از رفع وضعیت هشدار خبر داد.