عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، محدودیت پروازها میان ایران و عراق را خدشه‌دارکننده حاکمیت ملی این کشور دانست و خواستار بازنگری در این تصمیم شد.

جوان آنلاین: عادل عبدالمهدی بامداد شنبه در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایرانی «اشتباه بزرگی» و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی است.

وی افزود: «بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.»

نخست‌وزیر پیشین عراق همچنین گفت بازنگری در تصمیم، بهتر از پافشاری بر اشتباه است.

پیش از این نیز دبیرکل جنبش النجباء عراق در اعتراض به ادامه محدودیت پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده بود که در صورت حل‌نشدن این مسئله، از مردم عراق، موکب‌های حسینی و خدمتگزاران زائران برای تحصن در فرودگاه‌های عراق دعوت خواهد کرد.

شیخ اکرم الکعبی با انتقاد از تداوم محدودیت پروازها، خواستار رفع آن و پایان «سلطه آمریکا» بر عراق شد.

وی افزود : سخن گفتن از حاکمیت در شرایطی که عراق به روستایی کوچک تبدیل شده و «آمریکای جنایتکار» بر آن کنترل دارد، دوگانگی در معیارهاست و این وضعیت پذیرفتنی نیست.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که عراق از اعمال محدودیت در پروازها با ایران خبر داد.