دستیار پوتین: زمستان سختی در انتظار اروپا است

جوان آنلاین: کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی گفت: اتحادیه اروپا به دلیل کنار گذاشتن انرژی روسیه توسط بوروکرات‌های اروپایی بدترین زمستان از سال ۲۰۲۲ را تجربه خواهد کرد.

پیشتر، «دان یورگنسن»، کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ ای با روزنامه «فایننشال تایمز» اعلام کرد که این اتحادیه ممکن است با بدترین زمستان خود از سال ۲۰۲۲ تاکنون مواجه شود؛ وضعیتی که ناشی از قیمت‌ های بی‌ سابقه انرژی و مشکلات احتمالی در تأمین آن از سوی آمریکا است.

وی در ادامه از دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا خواست تا از تداوم جریان آزاد منابع انرژی تا حد امکان اطمینان حاصل کند؛ اقدامی که به گفته وی به نفع هر دو طرف یعنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهد بود.

این مقام اروپایی افزود که حتی در صورت تداوم روند تأمین انرژی، اروپا همچنان ممکن است زمستانی سخت را پیش رو داشته باشد.

این روزنامه گزارش داد که قیمت گازوئیل در اروپا به سطحی نزدیک به رکورد تاریخی خود رسیده است.

علاوه بر این، اظهارات ترامپ در هفته جاری مبنی بر قصد او برای حمایت از ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا، بازار را دچار تلاطم کرد. معامله‌گران معتقدند که در صورت اجرای چنین اقدامی، پیامدهای آن برای اروپا فاجعه‌بار خواهد بود، چرا که آمریکا یکی از تأمین‌ کنندگان کلیدی انرژی برای این منطقه محسوب می‌ شود.

به گفته یورگنسن، کمیسیون اروپا در حال بررسی تدابیر گوناگونی برای کاهش قیمت انرژی است. این اقدام تا حدی واکنشی به درخواست اخیر امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر به تعویق انداختن الزامات سخت‌ گیرانه‌ تر در خصوص واردات متان و تسهیل مقررات مربوط به پالایش سوخت است.

خبرگزاری فرانسه (AFP) پیش‌تر با استناد به داده‌های کمیسیون اروپا گزارش داده بود که قیمت گازوئیل در اروپا به رکورد بی‌سابقه ۲.۲۳ یورو در هر لیتر رسیده است.