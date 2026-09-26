پرونده شمشیربازی بسته شد؛ تیراندازی و قایقرانی دور از فینال و مدال

هفتمین روز بازی های آسیای در حالی پیگیری می شود که پرونده تیم ملی شمشیربازی با شکست در اولین بازی تیمی بسته شد و در تیراندازی و قایقرانی هم نمایندگان ایران به مدال و فینال نرسیدند.

جوان آنلاین: هفتمین روز از بیستمین دوره بازی های آسیایی از امروز (شنبه ۴ مهر) آغاز شد و طی آن ورزشکاران شرکت کننده در این دوره بازی ها در رشته های مختلف به مصاف هم رفتند.

کاروان ورزش ایران در حالی وارد این روز از بازی ها شد که در روز چهارم بازی ها توسط تیم کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان، تیم میکس تپانچه، تیم بسکتبال سه نفره مردان (۳ برنز) و مهدی الفتی در ژیمناستیک (یک نقره) صاحب ۴ مدال دیگر شد و مجموع مدال هایش را به ۲۴ شامل ۶ طلا، ۱۱ نقره و ۷ برنز رساند. با این حال در پایان روز ششم به خاطر یک طلا کمتر نسبت به تایلند جایگاه ششم را از دست داد و در رده هفتم قرار گرفت.

نتیجه عملکرد ورزشکاران کاروان ایران در روز هفتم بازی های آسیایی به این شرح است:

نتیجه عملکرد ورزشکاران ایران در روز هفتم بازی های آسیایی به این شرح است:

قهرمان جهان باعث حذف نماینده بوکس ایران شد

مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس در دومین مبارزه خود و در مرحله یک‌ هشتم نهایی به مصاف ماخمود سابیرخان نفر اول رنکینگ جهان و دارنده چندین مدال طلای قهرمانی جهان و آسیا از کشور قزاقستان رفت و در سه راند بازی را واگذار و با قبول شکست از گردونه رقابت ها کنار رفت. کاظمی در نخستین مبارزه خود موفق شده بود نماینده کره شمالی را شکست دهد.

نوشاد عالمیان وارد جمع ۸ بازیکن برتر شد

در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز نوشاد عالمیان به مصاف وونگ چون تینگ از هنگ کنگ رفت و ۴ بر ۲ حریف را شکست داد. با این برد، نوشاد عالمیان به مرحله یک چهارم راه یافت.

استارت کاروان ایران با فینالیست شدن کایاک سواران؛ خدمتی کنار رفت

پرونده شمشیربازی بسته شد

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور نخستین دیدار خود در بازی های آسیایی را در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر ژاپن برگزار کرد. ملی پوشان ایران در این دیدار با نتیجه ۴۵ به ۳۴ شکست خوردند. با ثبت این نتیجه، پرونده کاروان شمشیربازی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، با تک‌مدال برنز علی پاکدامن در بخش انفرادی سابر به پایان رسید.

استارت کاروان ایران با فینالیست شدن کایاک سواران؛ خدمتی کنار رفت

دونده ۲۰۰ متر ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

بنیامین یوسفی نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود. او با ثبت زمان ۲۱:۲۱ در جایگاه پنجم گروه دوم قرار گرفت اما با ثبت یکی از بهترین رکوردها میان نفرات پنجم گروه‌ها، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

پرونده شمشیربازی بسته شد؛ تیراندازی و قایقرانی دور از فینال و مدال

در کانو میکس مدال نگرفتیم

هیوا افضلی و محمدنبی رضایی امروز شنبه در فینال کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر در دریاچه میوشی و زیر باران شدید با ثبت زمان ۱.۵۴.۳۷۳ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.

پرونده شمشیربازی بسته شد؛ تیراندازی و قایقرانی دور از فینال و مدال

علی آقامیرزایی در کسب مدال دبل نکرد

در پایان فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان، علی اقا میرزایی با ثبت زمان ۱.۴۵.۱۹۰ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد. آقامیرزایی پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان همراه پیمان قویدل موفق به کسب مدال برنز شده بود.

الناز شفیعیان در کایاک تک نفره ۵۰۰ متر مدال نگرفت

رقابت های فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر زنان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز برگزار شد و الناز شفیعیان نماینده ایران به مصاف رقیبانش رفت. شفیعیان در فینال این ماده مسافت ۵۰۰ متر را با زمان ۲.۰۰.۷۳۳ طی کرد و در رتبه پنجم را به دست آورد و از رسیدن به مدال بازماند.

خدمتی، چهل امیرانی و امینی فینالیست نشدند

رقابت های تیراندازی با برگزاری رقابت های تفنگ سه وضعیت پیگیری شد. در این بخش از مسابقات و در پایان مرحله مقدماتی، نجمه خدمتی با ثبت امتیاز ۵۸۷ در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند.

شرمینه چهل امیرانی، دیگر نماینده کشورمان در این بخش با ۵۸۳ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی و یکم شد. در بخش تیمی هم تیم ایران پنجم شد.

پرونده شمشیربازی بسته شد؛ تیراندازی و قایقرانی دور از فینال و مدال

قایق ایران در کایاک ۲ نفره میکس پنجم شد

روز هفتم بازی های آسیایی برای کاروان ایران با برگزاری مرحله نیمه نهایی کایاک ۲ نفره میکس ۵۰۰ متر آغاز شد. در این رقابت ها، پیمان قویدل و تانیا کارگرپور با ثبت زمان ۱.۴۸.۱۳۲ در جایگاه نخست مرحله قرار گرفته و جواز حضور در فینال این ماده را کسب کردند. در مرحله فینال قایق ایران با ثبت زمان ۱.۴۴.۴۱۵ دقیقه در جایگاه پنجم قرار گرفت.

استارت کاروان ایران با فینالیست شدن کایاک سواران

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه