سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز، انجام دو عملیات در پاسخ به حملات مستمر ائتلاف سعودی از جمله هدف قرار گرفتن آرامکو را تأیید کرد. همزمان، صنعا با هشدار درباره همدستی امریکا با سعودیها در تعرض به یمن، اعلام کرد که اگر واشینگتن خط قرمز یمن را با مداخله در جنگ رد کند، بابالمندب به طور کامل بسته خواهد شد.
روز جمعه، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: «از آغاز تشدید درگیریها تا شام امروز، هزار و ۱۸ حمله هوایی و موشکی با استفاده از هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای خمیسمشیط، الطائف و حملات موشکی از نجران و جیزان انجام شده است، مناطق مأرب، صعده، الحدیده، تعز، الجوف و البیضا را هدف قرار گرفته است و این حملات، شهدای متعددی از جمله زنان و کودکان را به همراه داشته و خسارات زیادی به زیرساختهای مدنی وارد کرده است.» تصاویر ماهوارهای، اصابت مستقیم به پایگاه فهد در طائف، عربستان سعودی، را در پی حملات نیروهای یمنی نشان میدهند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن خاطرنشان کرد: «در چارچوب پاسخ به این تجاوز، نیروهای مسلح یمن با کمک خداوند متعال، دو عملیات نظامی ویژه را اجرا کردند. این عملیات، یک نقطه حساس در ریاض، پایتخت دشمن سعودی را هدف قرار داد و شرکت آرامکو در شهر ینبع را با استفاده از تعدادی موشک بالستیک و کروز و پهپادها هدف قرار داد و با لطف خداوند، هر دو عملیات با موفقیت اهداف خود را محقق کردند. ادامه حملات دشمن سعودی جنایتکار علیه مردم و کشور ما، مانع از اجرای حق مشروع نیروهای مسلح یمن در پاسخ مستقیم و مناسب به این تجاوز نخواهد شد.»
عربستان در برابر مشت آهنین
همزمان با این حملات، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد تنگه بابالمندب بخشی از حاکمیت ملی یمن است و تسلط مجدد بر بابالمندب به معنای بازگرداندن بخشی از حاکمیت این کشور بر یک گذرگاه دریایی تاریخی و راهبردی خواهد بود. الفرح همچنین درباره مواضع سعودیها در قبال کشتیرانی بینالمللی گفت که روایتهای این نظام و نگرانیهایی که درباره امنیت کشتیرانی بینالمللی ایجاد میکند، تلاشی برای تبدیل مسئله تجاوز خود به یک مسئله بینالمللی است. همچنین، عابد محمد الثور، مشاور نظامی وزارت دفاع دولت صنعا هشدار داد: «اگر امریکا جرئت کند با ناوگان خود مداخله نظامی یا برای تسلط بر بابالمندب تلاش کند، این خط قرمز ما و هر کس دیگری خواهد بود و بر سر آن خواهیم جنگید.» وی اضافه کرد: «چنانچه امریکا برای حمایت از عربستان وارد عمل شود و حملات هوایی یا پشتیبانی هوایی در اختیار ریاض قرار دهد، تمام منافع امریکا در اطراف خود را هدف تلقی خواهیم کرد و هیچ استثنایی قائل نخواهیم شد.» الثور همچنین تأکید کرد که در چنین شرایطی، بابالمندب بهطور کامل به روی کشتیهای امریکایی بسته خواهد شد. این مقام نظامی یمنی در بخش دیگری از گفتوگو با خبرگزاری فرانسه درباره روابط با ایران گفت تهران به صنعا دستور نمیدهد و توضیح داد: «ایران کشوری دوست، متحد و برادر برای ماست، اما به ما دستور نمیدهد. ما در تصمیمات و حاکمیت خود مستقل هستیم.» او در عین حال روابط دو طرف را «یک ائتلاف و یک پیکر» توصیف کرد. الثور همچنین عربستان را تهدید کرد که در صورت ادامه حملات به یمن، با «مشت آهنین» پاسخ خواهد گرفت. وی تأکید کرد نیروهای دولت صنعا توانایی کافی برای تنبیه و مجازات عربستان و خارج کردن این کشور از میدان در حوزههای نفتی و اقتصادی را در اختیار دارند.