کد خبر: 1381369
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تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

1 در حالی که نخست‌وزیر صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل تلاش می‌کرد جنایاتش را در چارچوب دفاع از امنیت صهیونیست‌ها توجیه کند

جوان آنلاین: در حالی که نخست‌وزیر صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل تلاش می‌کرد جنایاتش را در چارچوب دفاع از امنیت صهیونیست‌ها توجیه کند، طبق روال سال‌های گذشته گوش شنوایی برای این یاوه‌گویی‌ها وجود نداشت. با آغاز سخنرانی نتانیاهو، ده‌ها هیئت دیپلماتیک با سر دادن شعار‌هایی در حمایت از فلسطین سالن را ترک کردند و صندلی‌های خالی بیش از هر چیز در قاب دوربین‌ها به چشم آمد، صحنه‌ای که خشم نتانیاهو را نیز برانگیخت. فارین پالیسی گفته بیش از ۱۰۰ نماینده از هیئت‌های سازمان ملل خارج شده‌اند که احتمالاً این تعداد، از تعداد خارج شدگان سال قبل در جریان سخنرانی نتانیاهو هم بیشتر است.
 این اعتراضات البته به سالن مجمع عمومی محدود نماند و در داخل سرزمین‌های اشغالی نیز رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی، نتانیاهو را مورد انتقاد قرار دادند و عملکرد کابینه او را عامل تشدید انزوای اسرائیل در عرصه جهانی دانستند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که همواره از طریق رسانه‌ها اقدامات نظامی این رژیم در خاورمیانه را به عنوان دستاورد‌های امنیتی برجسته می‌کند، این بار از تریبون سازمان ملل به تشریح دستاورد‌های جنگی کابینه خود پرداخت. نتانیاهو روز پنج شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مجموعه‌ای از ادعا‌ها درباره جنگ غزه، خشونت شهرک‌نشینان و جولان اشغالی را مطرح کرد. 
نتانیاهو در ابتدای سخنان خود اتهام نسل‌کشی در غزه را به طور کامل رد کرد و مدعی شد: «اسرائیل در غزه نسل‌کشی نکرده بلکه از وقوع آن جلوگیری کرده است». این ادعا‌ها در حالی است که در سه سال گذشته، ارتش اشغالگر بیش از ۷۳ هزار نفر را در غزه به شهادت رسانده و این باریکه را به تلی از ویرانه تبدیل کرده است که صدای سازمان ملل و نهاد‌های حقوق بشری را درآورده است. نتانیاهو درباره خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری نیز ادعا‌های عجیب‌تری بر زبان آورد و گفت: «بخشی از شهرک‌نشینان صرفاً در حال «دفاع از خود» هستند، اما رسانه‌های بین‌المللی آن را «خشونت شهرک‌نشینان» می‌نامند.»
نتانیاهو در ادامه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا را بزرگ‌ترین شریک اسرائیل خواند و از اقدامات او علیه ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور تعریف و تمجید کرد. نتانیاهو در ادامه اظهارات بی‌پایه و اساس خود درباره ایران ادعا کرد: «اگر تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود نکرده بودیم، همه ما مرده بودیم. ما چاره‌ای جز پیروزی نداریم». وی در ادامه لفاظی‌ها و ادعا‌های باطل خود علیه ایران مدعی پیروزی قریب‌الوقوع و از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران شد. 
وی همچنین زهران ممدانی را مستقیماً مورد حمله قرار داد و مدعی شد از زمان انتخاب او به عنوان شهردار نیویورک، یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی‌کنند. نتانیاهو گفت ممدانی تلاش کرده مانع ورود او به نیویورک شود، اما نتوانسته او را ساکت کند. 

 سخنرانی برای صندلی‌های خالی
با وجود لفاظی‌های تکراری نتانیاهو در سازمان ملل، مثل همیشه حاشیه‌های سخنرانی او بر متن آن غلبه داشت. نتانیاهو سخنان خود را در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی شروع کرد که شماری از هیئت‌ها (۷۷ نمایندگی) به محض آغاز سخنرانی سالن مجمع عمومی را ترک کردند. فارین‌پالیسی از بیش از ۱۰۰ نماینده سخن می‌گوید در حالی که سال قبل، واشینگتن‌پست نوشته بود بیش از ۱۰۰ دیپلمات از بیش از ۵۰ کشور از سخنرانی نتانیاهو خارج شدند. نتانیاهو خطاب به نمایندگان باقی‌مانده گفت: «اگر افراد بزدل بیشتری هستند که هنوز سالن را ترک نکرده‌اند، از آنها می‌خواهم اکنون خارج شوند». این صحنه به قدری کم‌سابقه بود که ویدئویی از دیپلمات اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد او در حال حضور و غیاب صندلی‌ها است. اعتراض‌ها به نتانیاهو تنها به خروج هیئت‌های دیپلماتیک از سالن مجمع عمومی محدود نماند و در بیرون از ساختمان سازمان ملل نیز تجمعات اعتراضی علیه او برگزار شد. طبق گزارش الجزیره، جنبش «صدای یهودیان برای صلح» این تظاهرات را با هدف درخواست برای پایان دادن به جنگ غزه و اعتراض به سفر نتانیاهو به نیویورک برگزار کرد. 
این نخستین بار نبود که سخنرانی نخست‌وزیر اسرائیل با چنین واکنشی روبه‌رو می‌شد، در سال‌های گذشته نیز هنگام سخنرانی نتانیاهو، ده‌ها هیئت دیپلماتیک سالن جلسات مجمع عمومی را ترک کرده بودند و نشان می‌دهد که جنایت‌های کابینه او علیه مردم فلسطین، موجی از خشم و انزجار جهانی را به همراه داشته است. صحنه‌هایی از صندلی‌های خالی نیز یادآور این بود که هیچ گوش شنوایی برای سخنان جنایتکار جنگی وجود ندارد. 

 واکنش‌ها به خروج هیئت‌ها در سخنرانی نتانیاهو
رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی، خروج گسترده هیئت‌های کشور‌ها را از سالن مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام سخنرانی نتانیاهو پیامی آشکار از انزوای شدید و اعتراض جهانی به سیاست‌های این رژیم دانستند. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: «نخست‌وزیر اسرائیل در حالی بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که با نزدیک شدن انتخابات داخلی و تشدید انتقاد‌های بین‌المللی بیش از گذشته در انزوای سیاسی قرار گرفته است.»
کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران در فضای مجازی نوشت: «نتانیاهو تریبون مجمع سازمان ملل را به بلندگوی توجیه جنگ تبدیل کرد، اما خروج ۷۷ هیئت گویاتر از سخنرانی او بود. جهان فریب روایت‌سازی را نمی‌خورد. تاریخ درباره جنایت و اشغال قضاوت می‌کند، نه نمایش‌های تبلیغاتی در نیویورک.» 
محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در پیامی در فضای مجازی نوشت: نتانیاهوی مجرم و تروریست وارد شد و حاضران خارج شدند. تنها محو رژیم صهیونیستی، لکه ننگ جنایات غزه را پاک خواهد کرد. عادی‌سازان روابط با رژیم صهیونیستی، آینده این رژیم را ببینند. مدیا بنجامین از بنیانگذاران یکی از مشهور‌ترین نهاد‌های ضد جنگ امریکا هم از ۷۷ کشوری که در اعتراض به نتانیاهو سالن مجمع عمومی سازمان را ترک کردند، تشکر کرده و خواستار اخراج این رژیم از سازمان ملل شده است. موج واکنش‌ها تنها به رسانه‌ها و مخالفان رژیم صهیونیستی محدود نماند بلکه در داخل سرزمین‌های اشغالی نیز سیاست‌های نتانیاهو با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شد. احمد الطیبی، نماینده عرب کنست رژیم صهیونیستی در پیامی کنایه‌آمیز نوشت: «مهاجرت داوطلبانه از سالن؛ یک دستاورد بین‌المللی دیگر برای نتانیاهو». یدیعوت آحارانوت، در تحلیلی با انتقاد تند از سخنرانی نتانیاهو، آن را مملو از حمله و اتهام، اما فاقد چشم‌انداز صلح و پایان جنگ دانست و خروج هیئت‌های دیپلماتیک از سالن را نشانه انزوای فزاینده اسرائیل توصیف کرد. 
«تایمز اسرائیل» در تحلیل خود با اشاره به همین صحنه نوشت: نتانیاهو با وجود برخورداری از توانایی شناخته‌شده در روابط عمومی، سخنرانی‌ای ارائه کرد که در برابر تصویر صندلی‌های خالی قرار گرفت. این صندلی‌های خالی هزینه سیاست خارجی ناموفق را به نمایش گذاشت. «جروزالم‌پست» هم نوشت: «اسرائیلی‌ها به چیزی بیش از فهرست دستاورد‌های ارائه‌شده از سوی نتانیاهو نیاز دارند و پس از سه سال جنگ، یک پرسش ساده همچنان باقی است: «به کجا می‌رویم؟» همچنین، رونی مانا، تاجر معروف اسرائیلی نیز اعضای حزب لیکود را مستقیماً خطاب قرار داد و گفت نتانیاهو را کنار بگذارند و نخست‌وزیر دیگری انتخاب کنند، زیرا جهان به دلیل سیاست‌های نتانیاهو از اسرائیل متنفر است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سازمان ملل ، رژیم صهیونیستی ، جنگ
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