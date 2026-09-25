در ووشو با وجود برتری مبارزان ایران در فینال، اما با ناداوری مدال طلای قهرمانان کشورمان را به نقره تبدیل کردند تا یک نتیجه ارزشمند از ایران گرفته شود، اما بانوان روئینگ ایران کاری کردند کارستان و چنان قدرتمندانه پارو زدند که جای هیچ شک و تردیدی در کسب مدال طلایشان باقی نماند

جوان آنلاین: افزایش تعداد مدال‌های کسب شده در ناگویا، ورزش ایران را به ارتقا در جدول رده‌بندی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ امیدوار کرد.

روز‌های ششم و هفتم بازی‌های آسیایی آیچی -ناگویا ۲۰۲۶ با درخشش روئینگ، مدال‌های خوش‌رنگ ووشو، نقره‌های ارزشمند ژیمناستیک، تک‌مدال‌های دوومیدانی و تیراندازی و برنز تیم‌ملی بسکتبال سه‌نفره مردان به پایان رسید. نکته جالب توجه اینکه بانوان کاروان «شجره طیبه» گل کاشتند و سهم عمده‌ای از مدال‌آوری دو روز گذشته را به خود اختصاص دادند. درحالی‌که تعداد مدال‌های ایران در جدول توزیع مدال به شش طلا، ۱۱ نقره و هفت برنز رسیده، دیسکالیفه شدن فاطمه محیطی‌زاده، ملی‌پوش هفتگانه کشورمان به دلیل استاندارد نبودن کفش این ورزشکار، کام همه را تلخ کرد.

با وجود بروز این مشکل و البته برخی ناداوری‌ها در مورد ورزشکاران کشورمان، به‌خصوص آنها که شانس کسب مدال بودند، اما درخشش سایر ورزشکاران ایران این قبیل شیطنت‌ها را هم خنثی کرد. در ووشو با وجود برتری مبارزان ایران در فینال، اما با ناداوری مدال طلای قهرمانان کشورمان را به نقره تبدیل کردند تا یک نتیجه ارزشمند از ایران گرفته شود، اما بانوان روئینگ ایران کاری کردند کارستان و چنان قدرتمندانه پارو زدند که جای هیچ شک و تردیدی در کسب مدال طلایشان باقی نماند.

درخشش بانوان ایران در میدان ناگویا در حالی طی دو رروز گذشته چشم‌ها را خیره کرد که هنوز بانوان افتخار‌آفرین دیگری از کاروان «شجره طیبه» منتظر حضور قدرتمندانه در بازی‌ها هستند، بانوانی که درخشش آنها به‌طور حتم باعث ارتقای جایگاه ایران در جدول رده‌بندی و کسب مدال‌های خوش‌رنگ دیگر خواهد شد.

۴ مدال ووشو

ملی‌پوشان ساندا در چهار فینال آسیایی حضور داشتند، اما با توجه به رویارویی با حریفان چینی در فینال، تنها یک مدال طلا از آن ایران شد. سوگند سینکایی سانداکار ۵۲-کیلوگرم بانوان نخستین مدال این رشته را به گردن آویخت. سینکایی در دیدار نهایی در مصاف با وو دی چینی شکست خورد و نقره بازی‌های آسیایی را به چنگ آورد. شجاع پناهی نماینده ۶۵-کیلو ساندا مردان نیز با همین نتیجه مقابل چنگ‌جین از چین باخت و دومین نقره ووشو ایران را به دست آورد. عرفان محرمی ملی‌پوش وزن ۷۰-کیلو با قبول شکست برابر ماشوو از چین به مدال نقره بسنده کرد. در نهایت این سهیل موسوی بود که از فرصت رویارویی با عبدالرشید عبدالله‌یف قزاقستانی استفاده کرد و با پیروزی در فینال تنها طلای ووشو کشورمان در این دوره بازی‌های آسیایی را تصاحب کرد. با توجه به ناکامی تیم تالو (فرم)، پرونده ووشو ایران در بازی‌های ناگویا با کسب یک طلا و سه نقره بسته شد.

تأثیر ناداوری

تنها طلایی ووشو ایران در ناگویا، از تأثیر ناداوری بر رنگ مدال‌های ووشوکاران کشورمان گفت: «حریف کره‌ای سخت‌ترین حریفم بود. بچه‌ها در این مسابقات سطح بالا، خوب نتیجه گرفتند و تلاش‌شان را کردند. خودم قبل از بازی فینال وقتی ناداوری دیدم، در راند اول بر عملکردم تأثیر منفی گذاشت و معتقدم اگر ناداوری نبود بچه‌های ما یک مدال طلای دیگر هم می‌توانستند بگیرند.»

طلای تاریخی

تیم‌ملی روئینگ ایران در ناگویا غوغا به پا کرد و با کسب دو طلا، سه نقره و یک برنز نایب‌قهرمان آسیا شد. فاطمه مجلل بانوی طلایی این رشته بیش از همه درخشید و قهرمان ماده تک‌نفره سبک‌وزن زنان آسیا شد. مجلل در فینال این ماده زمان ۷:۲۴:۵۷ را ثبت کرد تا بالاتر از همه رقبا قرار بگیرد و چهارمین طلای کاروان ایران و اولین طلای بانوان کشورمان در ناگویا به ارمغان بیاید. مجلل همچنین اولین طلای روئینگ بانوان کشورمان در ادوار بازی‌های آسیایی را به گردن آویخت. مدال طلای ماده دو نفره سبک‌وزن زنان بازی‌های آسیایی نیز از آن تیم کشورمان شد؛ زینب نوروزی و کیمیا زارعی زمان ۶:۵۳:۹۳ را ثبت کردند تا بالاتر از رقبای ژاپنی و هنگ‌کنگی سکوی قهرمانی آسیا را فتح کنند. این پنجمین طلای کاروان ایران بود.

پس از آن نوبت تیم چهار نفره زنان بود که مدال‌آوری کنند؛ مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب در فینال این ماده با ثبت زمان ۶:۲۷:۲۴ پس از تیم چین، به مدال نقره دست یافتند. همچنین فاطمه مجلل در فینال ماده تک‌نفره سنگین‌وزن زنان در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز رسید. در ماده دو نفره سنگین‌وزن زنان هم کیمیا زارعی و زینب نوروزی با ثبت زمان ۶:۵۵:۷۸ یک مدال نقره ارزشمند را به گردن آویختند.

تقدیم به دختران ایرانی

قهرمان بازی‌های آسیایی تشکیل فدراسیون روئینگ را یکی از دلایل موفقیت این رشته در بازی‌های آسیایی خواند. مجلل اولین طلایی ورزش بانوان ایران در ناگویا، مدال زرین خود را تقدیم دختران کشورمان کرد: «خوشحالم که توانستم پرچم کشورم را بالا ببرم و دل مردم عزیز ایران را شاد کنم. در تاریخ بازی‌های آسیایی در روئینگ زنان مدال طلا نداشتیم و من اولین نفر هستم. خیلی تلاش کردم این طلسم را بشکنم و اولین دختری باشم که برای کشور عزیزمان در این رشته طلا کسب می‌کند. دو سال است مداوم در اردو هستیم و در شرایط سخت، زمستان و تابستان تمرین می‌کنیم. تشکر می‌کنم از آقای وزیر که فدراسیون ما را جدا کردند و این مسئله خیلی به ما کمک کرد تا پیشرفت کنیم. فدراسیون ما در این مدت خیلی پیشرفت کرد و این طلا را هم مدیون این اتفاق هستیم. مدالم را به دختران ایرانی تقدیم می‌کنم. امیدوارم تمام دختران ایران در همه زمینه‌ها موفق باشند.»

اولین اعزام، اولین مدال

ژیمناست‌های اعزامی با دو مدال نقره از اعتبار این رشته در ناگویا دفاع کردند. آرمان خدایی در حالی اولین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی در وسیله خرک حلقه را به گردن آویخت که اولین اعزام بین‌المللی خود را تجربه می‌کرد. خدایی با نمره ۵۶۶/۱۴ و پس از نماینده ازبکستان نایب‌قهرمان آسیا لقب گرفت. پس از او مهدی الفتی که دوره گذشته نیز در هانگژو نایب‌قهرمان شده بود، در فینال پرش خرک با میانگین نمره ۵۳۳/۱۴ مدال نقره را از آن خود کرد.

ملی‌پوش ۲۰ ساله، نقره ناگویا را به پدر مرحومش تقدیم کرد. آرمان خدایی با اشاره به اولین اعزام بین‌المللی‌اش گفت: «اولین مسابقه و نخستین تجربه بین‌المللی خودم را تجربه می‌کردم و توانستم در همان مسابقه اول مدال نقره بگیرم. دوست داشتم مدال طلا بگیرم. اگر کمی بیشتر می‌توانستم خودم را کنترل کنم و استرس و فشار مسابقه را بهتر مدیریت کنم، حتی می‌توانستم به مدال طلا برسم. فقط به‌خاطر پدرم اینجا ایستاده‌ام و این مدال را به او تقدیم می‌کنم.»

شوک دیسکالیفه

صادق صمیمی اولین مدال دوومیدانی ایران در ناگویا را به ارمغان آورد. در رقابت‌های پرتاب دیسک مردان بازی‌های آسیایی ناگویا، صمیمی موفق شد مدال برنز این ماده را از آن خود کند. انتظار می‌رفت حسن تفتیان، ملی‌پوش باتجربه در دو ۱۰۰متر به مدال برسد، ولی در مرحله نیمه‌نهایی چهارم شد و به فینال نرسید.

بااینکه انتظار می‌رفت فاطمه محیطی‌زاده تنها ملی‌پوش هفت‌گانه ایران در بازی‌های آسیایی به سکوی این بازی‌ها برسد، اما در اتفاقی عجیب با رأی داوران دیسکالیفه شد! محیطی‌زاده رقابت خود را در شش ماده (پرش طول، پرتاب نیزه، دو ۱۰۰ متر، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه و دو ۲۰۰ متر) برگزار کرده بود و شرایط خوبی برای رسیدن به مدال داشت، اما غیراستاندارد بودن کفش‌هایش باعث شد داوران اجازه حضور او در مرحله آخر این ماده را ندهند و این ملی‌پوش از گردونه رقابت‌ها حذف شد.

برنز مشترک

علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک دونفره ۵۰۰ متر به مدال برنز رسیدند. این دو ملی‌پوش کایاک با ثبت زمان ۱:۳۲:۸۶۹ از خط پایان عبور و سکوی سوم آسیا را تسخیر کردند. پیمان قویدل که از رشته بوکس به قایقرانی آمده از اینکه نتوانستند مدال خوش‌رنگ‌تری بگیرند ناراحت بود: «دوست داشتیم مدال خوش‌رنگ‌تری نسبت به بازی‌های آسیایی قبلی بگیریم، اما روزمان نبود. مانند دو دوره قبل مدال برنز گرفتیم و این برای ما خوشحال‌کننده نیست. امیدوارم فرصت دیگری باشد تا بتوانم مدال بهتری بگیریم.»

تیراندازی هم مدال گرفت

هانیه رستمیان و وحید گلخندان طلسم ناکامی‌های تیراندازی را شکستند. در فینال تپانچه میکس این دو ملی‌پوش در فینال پس از هند و کره‌جنوبی، روی سکوی سوم آسیا ایستادند و برنز گرفتند. هم رستمیان و هم گلخندان از عملکردشان در این ماده رضایت داشتند. هانیه رستمیان با اشاره به کسب مدال برنز اظهار داشت: «خوشحالم توانستم دومین مدال آسیایی خود را کسب کنم. در مرحله فینال رقابت سختی داشتیم و کمی چالش داشتم، ولی در نهایت توانستیم به مدال برنز دست پیدا کنیم. مدالم را به خانواده‌ام تقدیم می‌کنم، چون همیشه از من در هر شرایطی حمایت کرده‌اند. آنها را خیلی دوست دارم.» گلخندان نیز از جو سنگین سالن گفت: «عملکرد خوبی در فینال داشتیم. البته جو سالن سنگین بود و تعداد تماشاگران هند و کره‌جنوبی زیاد بود و با هیجان زیادی تیم خود را تشویق می‌کردند. خدا کمک کرد و مدال برنز گرفتیم. جا دارد از همسر عزیزم قدردانی کنم که تمام سختی‌ها و دوری‌ها را تحمل کرد.»

برنز دوم بسکتبال

تیم‌ملی بسکتبال سه نفره مردان با عبور از سد فیلیپین به مدال برنز بازی‌های آسیایی دست یافت. شاگردان محمد سیستانی پس از شکست برابر قطر، در جدال رده‌بندی ۲۱ بر ۱۰ فیلیپین را مغلوب کردند و سوم آسیا شدند. سیستانی، سرمربی تیم مردان مدال برنز را به مردم کشورمان تقدیم کرد و از معافیت سه ملی‌پوش خبر داد: «پس از باخت به قطر، خوشبختانه بازیکنان توانستند خودشان را جمع‌وجور کنند و با پیروزی در دیدار رده‌بندی، مدال برنز را به دست بیاورند. این مدال را به مردم ایران و جامعه بسکتبال تبریک می‌گویم و خوشحالم که بسکتبال ایران توانست در بازی‌های آسیایی ناگویا دو مدال کسب کند. خوشحالم که این مدال باعث شادی و شور و شعف مردم ایران شد. همچنین سه بازیکن ما؛ سیدمحمد غفاری، صارم جعفری و محمدمهدی رحیمی با کسب این مدال از خدمت مقدس سربازی معاف شدند.»

تیم‌ملی بسکتبال سه نفره زنان، اما مقابل تایلند شکست خورد و از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

کبدی در فینال

تیم‌های ملی کبدی زنان و مردان کشورمان با صعود به فینال بازی‌های آسیایی حریف هند شدند. تیم زنان در نیمه‌نهایی چین‌تایپه را ۳۷ بر ۱۸ شکست داد و امروز رودرروی هند قرار می‌گیرد. تیم مردان هم برای صعود به فینال امروز چین‌تایپه را با نتیجه ۵۹ بر ۲۱ از پیش‌رو برداشت.