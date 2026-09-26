جوان آنلاین: با فرارسیدن فصل پاییز و نزدیک شدن به زمستان، موضوع تأمین سوخت نیروگاهها برای عبور بیدغدغه از ماههای سرد سال بیش از هر زمان دیگری در اولویت دستگاههای تصمیمساز قرار گرفته است. این موضوع، بهویژه امسال با توجه به آسیبهای وارد شده به چهار پالایشگاه مهم گازی کشور و از مدار خارج شدن بخشی از ظرفیت تولید روزانه گاز، حساسیت و اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. طبق پیگیریها در قرارگاه رفع ناترازی، با اقدامات انجام شده در راستای تکمیل ذخایر استراتژیک، هماکنون ذخایر گازوئیل نیروگاهها به حدود ۸۰ درصد و ذخایر مازوت نیز حدود ۷۰درصد رسیده است.
در شرایطی که با آغاز فصل سرد، میزان مصرف گاز بخشهای مختلف افزایش مییابد، آمادگی نیروگاهها و میزان ذخایر سوخت مایع آنها به یکی از مؤلفههای مهم برای حفظ پایداری شبکه برق تبدیل شده است، بهویژه آنکه در پی جنگ تحمیلی اواخر سال گذشته نیز چهار پالایشگاه گازی از مدار خارج شدند و ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت فرآورشی گاز از دست رفت. با توجه به این مسئله، امسال سال حساسی از نظر مدیریت زنجیره تأمین سوخت خواهد بود و عمده توجه سیاستگذار به تکیه حداکثری بر سوخت جایگزین جهت حفظ پایداری فرکانس و ظرفیت تولید متمرکز شده است.
جبران ظرفیت از دسترفته
کاهش یا محدودیت تحویل سوخت به نیروگاهها میتواند ظرفیت تولید برق را در ماههای سرد تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، تعمیرات نیروگاهها بهصورت نوبتی در حال انجام است و توانیر برنامه دارد بخش عمده این تعمیرات را تا پایان آبان به پایان برساند. هدف این است که نیروگاهها پیش از شروع زمستان در وضعیت آماده به کار قرار بگیرند و همزمان تعمیرات خطوط انتقال و توزیع نیز بدون ایجاد اختلال جدی انجام شود. در حال حاضر تعمیرات فشرده نزدیک به هزار مگاوات از نیروگاههای حرارتی کلید خورده است.
همچنین گزارشها نشان میدهد با اقدامات انجامشده و با بهرهگیری از ظرفیت خالی برخی پالایشگاهها، نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از کاهش تولید ناشی از خسارات جنگ، جبران و بازیابی شده است. محسن پاکنژاد، وزیر نفت با اشاره به تعاملات با کمیسیون انرژی برای تأمین نیاز نیروگاهها در فصل سرد سال گفت: در جلسات با این کمیسیون، جدول تخصیص و تحویل گاز تنظیم شد، جدولی که تکالیف ما را بهویژه در بخش تحویل گاز به نیروگاهها بهعنوان رکن اصلی تأمین برق کشور، تا حد زیادی روشن و معین کرده است. وزیر نفت با تأکید بر اقدامات راهبردی برای مدیریت سوخت زمستانی یادآور شد: یکی از اقدامات مؤثر، تکمیل و افزایش ذخایر سوخت مایع نیروگاههاست. همچنین در بخش صنایع، با افزایش ذخیرهسازی نفتکوره (مازوت) و گازوئیل، هماهنگیهای لازم به عمل آمده تا در ایام اوج سرما که مصرف بخش خانگی و تجاری بهطور چشمگیری جهش مییابد، کمبود گاز تحویلی به نیروگاهها و صنایع با سوخت مایع جایگزین پوشش داده و از بروز وقفه در خدماترسانی جلوگیری شود.
پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز در زمستان آماده شد
گزارشها از آماده شدن پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز در زمستان حکایت دارد. غلامعباس حسینی، مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به پایان عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاههای دوازدهگانه مجتمع گفت: با توجه به محدودیتهای پیشرو، شش پالایشگاه در برنامههای تعمیراتی قرار داشتند و این عملیات بر اساس برنامه زمانبندی و با رعایت الزامها و استانداردهای ایمنی پایان یافت. پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی با آمادگی کامل در مسیر تولید پایدار و حداکثری گاز مورد نیاز کشور قرار گرفتند. او ادامه داد: تعمیرات اساسی امسال با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات و فراهمکردن شرایط مناسب برای تداوم فرآورش گاز در ماههای سرد سال اجرا شد و در این مسیر، آمادهسازی تجهیزات کلیدی و تأسیسات راهبردی پالایشگاهها با جدیت دنبال شد.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر نقش توان داخلی در اجرای موفق این برنامهها تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از فعالیتهای تعمیراتی با اتکا به ظرفیتهای داخلی، دانش و تجربه متخصصان مجتمع و اقدامهای نوآورانه انجام شد و کارگاه مرکزی مجتمع با توانمندی در حوزه تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات و تجهیزات، نقش مؤثری در پشتیبانی از عملیات تعمیرات اساسی ایفا کرد. حسینی ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی افزونبر پشتیبانی از استمرار تولید، زمینه افزایش آمادگی عملیاتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی را فراهم کرده است و مجتمع گاز پارس جنوبی استفاده حداکثری از توان شرکتهای داخلی، سازندگان و متخصصان ایرانی را در اولویت قرار میدهد. مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت استمرار مدیریت مصرف انرژی و همراهی مصرفکنندگان با صنعتگران حوزه گاز گفت: در کنار تلاش صنعت گاز برای تأمین پایدار انرژی، مدیریت مصرف از سوی مصرفکنندگان و همراهی مردم با صنعتگران حوزه گاز اهمیت ویژهای دارد و انتظار میرود هموطنان، بهویژه در روزهای سرد سال، رعایت الگوی مصرف، صرفهجویی و مصرف بهینه گاز را سرلوحه قرار دهند تا امکان بهرهمندی پایدار از این نعمت ملی برای همه فراهم باشد.
۱۱۵ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی
حمیدرضا عزیزیفارسانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم درخصوص آخرین اقدامات انجامشده برای تأمین سوخت نیروگاهها در زمستان گفت: سبد سوخت نیروگاههای کشور متناسب با شرایط جوی و میزان گاز تحویلی تنظیم میشود و طبق پیگیریها در قرارگاه رفع ناترازی، اقدامات بسیار خوبی در راستای تکمیل ذخایر استراتژیک صورت گرفته است.
او به حجم انبوه برنامههای نگهداری نیروگاهها اشاره کرد و گفت: براساس گزارشهای فنی ارائه شده، امسال نزدیک به ۱۱۵ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیشبینی شده که شامل تعمیرات اساسی واحدهای بخار، تعمیرات اساسی واحدهای گازی، بازدیدهای مسیر و همچنین بازدیدهای دورهای است. علاوه بر این، از مهرماه برای حفظ آمادگی تولید در طول زمستان، حدود هزار مگاوات از واحدهای بخاری بزرگ از برنامه تعمیرات بلندمدت خارج میشوند تا توان تولید شبکه در سردترین روزهای سال افت نکند.