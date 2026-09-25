جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز جمعه اعلام کرد: به زودی نشست سه جانبه ای میان آمریکا، روسیه و اوکراین برگزار خواهد شد.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: پوتین و ترامپ درباره احتمال برگزاری نشست روسیه، آمریکا و اوکراین گفتگو کردند؛ هنوز جزئیات دقیقی اعلام نشده است.
دیمیتری پسکوف، گفت: دیمیتریف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه به تماسهای خود با مذاکرهکنندگان آمریکایی ادامه میدهد و بر همکاری اقتصادی بالقوه بین روسیه و ایالات متحده تمرکز دارد.
وی افزود: همکاری میان روسیه و آمریکا می تواند سودمند باشد، اما در حال حاضر چنین همکاری وجود ندارد. ... تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سردبیر سابق آرتی فرانس، فشار آشکار بر رسانهها و سرکوب هرگونه مخالفت در فرانسه است.