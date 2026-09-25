تاکید عراقچی بر اهتمام بیش از پیش سازمان همکاری اسلامی درمورد فلسطین

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و داتو اریوان یوسف وزیر امور خارجه برونئی، بعد از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند.

در این دیدار طرفین درباره مناسبات دوجانبه و تحولات بین‌المللی خصوصا مسائل جهان اسلام از جمله موضوع فلسطین و نسل‌کشی فلسطینیان گفتگو کردند.

عراقچی بر ضرورت اهتمام بیش از پیش سازمان همکاری اسلامی به موضوع فلسطین تاکید کرد و با اشاره به تشدید جنایات رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان در غزه، کرانه باختری، قدس شریف و سایر نقاط فلسطین اشغالی، و نیز ادامه تجاوزات رژیم علیه لبنان و سایر کشورهای اسلامی، لزوم اقدام عاجل برای مقابله با سیطره‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی را خاطرنشان کرد.

در این دیدار راجع به مناسبات دوجانبه ایران-برونئی نیز رایزنی شد.