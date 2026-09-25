کد خبر: 1381338
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تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۴
سیاست » اخبار کلی

تاکید عراقچی بر اهتمام بیش از پیش سازمان همکاری اسلامی درمورد فلسطین

عراقچی وزیرخارجه در دیدار با همتای خود از برونئی بر ضرورت اهتمام بیش از پیش سازمان همکاری اسلامی به موضوع فلسطین تاکید کرد.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و داتو اریوان یوسف وزیر امور خارجه برونئی، بعد از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند.

در این دیدار طرفین درباره مناسبات دوجانبه و تحولات بین‌المللی خصوصا مسائل جهان اسلام از جمله موضوع فلسطین و نسل‌کشی فلسطینیان گفتگو کردند.

عراقچی بر ضرورت اهتمام بیش از پیش سازمان همکاری اسلامی به موضوع فلسطین تاکید کرد و با اشاره به تشدید جنایات رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان در غزه، کرانه باختری، قدس شریف و سایر نقاط فلسطین اشغالی، و نیز ادامه تجاوزات رژیم علیه لبنان و سایر کشورهای اسلامی، لزوم اقدام عاجل برای مقابله با سیطره‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی را خاطرنشان کرد.

در این دیدار راجع به مناسبات دوجانبه ایران-برونئی نیز رایزنی شد.

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه ، فلسطین
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