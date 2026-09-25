کد خبر: 1381337
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تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
سیاست » اخبار کلی
آیت‌الله خاتمی:

ستون فقرات مقاومت، تقویت امیدآفرینی است

7 خطیب نماز جمعه تهران گفت: رسانه‌های دیداری و شنیداری بدانند که ستون فقرات مقاومت، تقویت امیدآفرینی است.

جوان آنلاین: آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار داشت: امام هادی(ع) می‌فرماید که در ۸۰ جنگ گذشته، عنایات خداوند و همراهی مؤمنان حرف اول را می‌زد. پیامبر اکرم(ص) به مدت ۱۰ سال به‌طور مستمر درگیر جنگ بود و در این سال‌ها، مؤمنان همواره آماده بودند. سؤال این است که پیامبر چگونه مردم را برای حضور در میدان آماده نگه می‌داشت؛ عنصری که امروز نیز به آن نیاز داریم.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) فرهنگ‌سازی کرد، مبانی اعتقادی را تقویت کرد، در میان لشکریان امیدآفرینی داشت، دشمن را می‌ترساند و به‌صورت قاطعانه با جنگ روانی دشمن مقابله می‌کرد. این پنج عامل موجب شد مؤمنان همواره آماده حضور در میدان باشند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: پیامبر اکرم(ص) برای جهاد فرهنگ‌سازی کرد؛ همان‌گونه که امروز عزاداری برای سیدالشهدا(ع) به یک فرهنگ تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: رسانه‌های دیداری و شنیداری بدانند که ستون فقرات مقاومت، تقویت امیدآفرینی است.

وی در ادامه عنوان کرد: در هفته ای که گذشت بزرگداشت حضرت معصومه (س) بود که در قم مراسم خوبی برگزار شد. 

وی گفت: روز دوشنبه گذشته روز ارتحال عالم ایت الله شبیری زنجانی بود ، انصافا عالمی بزرگ و حدود یک قرن عمر کرد و از ارکان متین حوزه علمیه بودند ودر علم رجال ایشان حرف اول را میزد. فقدان این شخصیت ممتاز خللی در ردیف محققین تراز اول شیعه ایجاد نموده است. 

خطیب نماز جمعه تهران افزود: نطق رییس جمهور در سازمان ملل انصافا نطقی منطقی و حماسی و شجاع بود که سازمان ملل را تبدیل به دادگاه کرد و درواقعا ترجمه مرگ بر امریکا  و مرگ ‌بر اسرائیل مردم بود.  این سخنرانی شایسته ملتی بود که هفت ماه است که خیابان را ترک‌نکردند و تا زمین گیری دشمن خیابان را ترک نخواهند کرد.ایشان منطق ایران را به دنیا مخابره کرد. 

آیت الله خاتمی گفت: خبرگزاری های دنیا این مهم را تیتر کردند که ایران به زور تسلیم نخواهد شد.

وی گفت: رییس جمهور کشورمان جواب دندان شکن به رییس جمهور امریکا داد.ترامپ ملت خودش را نشناخته و بلایی بر سر امریکا اورده که محبوبیت خودش را از بین برده است. در تاریخ رییس جمهورهای امریکا این مقدار منفوریت هرگز وجود نداشته است.   

وی افزود: ترامپ ملت ایران را هم نشناخته است و با اینهمه شکست های پیاپی هنوز به این شعور نرسیده که ملت ایران ملت عاشورایی است وزیر بار ذلت و تسلیم نمی رود. 

ایت الله خاتمی‌ با بیان اینکه این ملت ملتی است که هیهات منه الذله در وجودشان عجین است، ادامه داد: امام راحل و امام شهید بر وحدت تاکید داشتند و اکنون رهبر انقلاب مدام بر وحدت تاکید دارند چراکه این مهم یک ضرورت است. 

وی گفت: وحدت محور می خواهد که محور ان ولی فقیه است؛ ولایتمداری حرف اول را میزند نه ولایت شعاری. باید نبض کار به دست کسانی باشد که این مردم را قبول دارند و جانفدا هستند، غرب زده ها نمی توانند محور وحدت باشند و سنخیتی با این مردم ندارند و نباید پست های کلیدی دست آنها باشد.

 وی گفت: حجاب از مقدسات این‌ملت است انها که میخواهند این وحدت بماند در بی حجابی ندمند. به گونه ای حرف نزنید که فکر کنند نظام حامی بی حجاب هاست. نظام حامی بی حجاب ها نیست.

وی گفت: انها هم شهروند این ملت هستند اینکه درتجمعات شرکت میکنند کار خوبیست اما دهن کجی به حجاب است. با بدیهیات دین درافتادن خلاف وحدت است.

وی‌درمورد اغاز سال تحصیلی کفت: پیام‌رهبری پیام بسیار مهمی بود، خوشبختانه در اخبار شنیدم‌برخی از مسوولین در پی اجرایی کردن این پیام هستند. 

برچسب ها: آیت الله خاتمی ، نمازجمعه ، خطیب نمازجمعه تهران
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