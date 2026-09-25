کد خبر: 1381336
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تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: سخنان نتانیاهو در سازمان ملل مملو از دروغ و شعارهای بی‌اساس بود

حماس جنبش حماس در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهارات وی را مملو از دروغ و ادعاهای بی‌اساس دانست.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به سخنرانی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، این سخنرانی را «توخالی، مملو از دروغ و شعارهای بی‌اساس» توصیف و اعلام کرد که اظهارات وی عمق بحرانی را که با آن مواجه است، آشکار کرد.

حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد: دروغ‌های آشکار نتانیاهو دیگر بر کشورهای جهان و افکار عمومی بین‌المللی پوشیده نیست و واقعیت اقدامات رژیم صهیونیستی از طریق جنگ، گرسنگی و تشنگی علیه مردم غزه برای جهانیان آشکار شده است؛ اقداماتی که جان ده‌ها هزار کودک، زن و سالمند را گرفته و زیرساخت‌های زندگی بیش از دو میلیون نفر در نوار غزه را هدف قرار داده است.

این جنبش همچنین ادعای نتانیاهو درباره اینکه ارتش رژیم صهیونیستی «اخلاقی‌ترین ارتش جهان» است را رد کرد و گفت این ادعا با آنچه جهان از کشتار، جنگ، گرسنگی، تشنگی و کشتار غیرنظامیان بی‌دفاع شاهد بوده، در تضاد کامل است.

حماس افزود که گزارش‌های کمیته‌ها و نهادهای مستقل سازمان ملل، اقدامات انجام‌شده در غزه را در چارچوب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف کرده‌اند و آنچه نتانیاهو درباره جنگ در غزه و انکار «نسل‌کشی سازمان‌یافته» مطرح کرده، با گزارش‌های سازمان ملل و آنچه در این منطقه رخ داده، در تضاد است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اظهارات نتانیاهو همچنین با اعترافات برخی نظامیان و افسران رژیم صهیونیستی و اظهارات شماری از وزرا و رهبران این رژیم درباره کشتار و کوچاندن فلسطینیان تناقض دارد.

حماس در بخش دیگری از بیانیه خود، خروج شمار زیادی از هیئت‌های کشورهای مختلف از سالن مجمع عمومی هنگام سخنرانی نتانیاهو را نشانه «انزوای بین‌المللی» وی و رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد این اقدام بیانگر افزایش آگاهی جهانی نسبت به وضعیت فلسطینیان و گسترش همبستگی با ملت فلسطین است.

این جنبش همچنین درباره طرح‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری هشدار داد و سخنان نتانیاهو درباره انکار وجود ملت فلسطین در این منطقه و مشروعیت‌بخشی به اقدامات شهرک‌نشینان را محکوم کرد.

حماس در پایان بیانیه خود، حضور نتانیاهو در جایگاه سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل را با توجه به حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، «خطای سیاسی» خواند و خواستار محاکمه وی در برابر عدالت بین‌المللی شد.

برچسب ها: حماس ، نتانیاهو ، سازمان ملل
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