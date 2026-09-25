کد خبر: 1381332
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰
سیاست » اخبار کلی
سردار حسن‌زاده:

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

سردار حسن‌ فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند و اراده ملت به دشمنان تحمیل می شود.

جوان آنلاین: سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران در رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جانفدا گفت:از همه مردم بویژه در تهران تشکرمیکنم که انسجام ملی را به رخ دشمنان کشیدند.

وی افزود: ما در میانه هفته دفاع مقدس شاهد برگزاری مرحله دم این رزمایش با حضور ۴۰ هزار موتور سوار هستیم.

وی گفت: بعد از سازماندهی مردمی در میدان ، امروز سازمان یافتگی‌موتورسواران‌را داریم.

سردار حسن زاده عنوان کرد: امروز شاهد حضور جوانان ونوجوانان هستیم که در غالب بزرگترین موتورسواران جانفدا به یاد همه شهدای دفاع مقدس ، جنگ۱۲ روزه و جنگ رمضان و امروز هم در دفاع مقدس در تنگه هرمز گرد هم امدند تا دفاع ایران را در ایجاد بازدارندگی ایران را به جهان نشان دهند.

وی با اشاره به پیام‌ حضور مردم، گفت: به نمایندگی از همه فرماندهان ، سردار مجیدموسوی، سردار عبدالهی و همه فرماندهان در کنار سایر جانفدایان حضور پیدا کردیم.

وی بیان کرد: این حضور ویکپارچگی تداوم مقاومت و تاب اوری است و این مهم است که نتیجه اصلی نبرد را مشخص میکند نه یاوه گویی های ترامپ ملعون. امروز اراده ملت در میادین و خیابان ها این اراده مردم ایران است که به دشمنانش تحمیل می شود.

برچسب ها: سردار حسن زاده ، جان فدا ، جانفدا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

تناقضات دعوت به وحدت!

تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند

قتل شوهر با سیانور

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

تسلیم‌بشو نیستیم

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

کشور مهیای پاییز پرباران است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار