کد خبر: 1381330
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تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۳
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نیروهای مسلح یمن: ریاض و آرامکو را هدف قرار دادیم

یمن نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در پاسخ به تجاوز عربستان،اهدافی در ریاض و شرکت نفتی آرامکو را هدف قرار داده است.

جوان آنلاین: نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از اجرای دو عملیات نظامی علیه اهدافی در عربستان سعودی در پاسخ به تجاوز و محاصره، خبر داد.

در این بیانیه آمده است: در پاسخ به تجاوزات عربستان سعودی، دو عملیات نظامی کیفی انجام دادیم که عملیات نخست، یک هدف حساس در ریاض، پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار داد.

این بیانیه می‌افزاید: عملیات دوم نیز شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد و در این عملیات از شماری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها استفاده شد.

نیروهای مسلح یمن در این بیانیه تاکید کرد که هر دو عملیات با موفقیت به اهداف تعیین‌شده دست یافته است.

نیروهای مسلح یمن در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد که «دشمن سعودی» همچنان به حملات و محاصره علیه یمن ادامه می‌دهد و مجموع حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید حملات به ۱۰۱۸ مورد رسیده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کرد که ادامه حملات عربستان سعودی علیه مردم و خاک یمن، این نیروها را از حق مشروع خود برای پاسخ مستقیم و متناسب به تجاوز، منصرف نخواهد کرد.

نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد که به هر تجاوزی پاسخ خواهد داد و هرگونه تشدید تنش نیز با پاسخی مشابه مواجه خواهد شد.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، ارتش یمن
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