بخشودگی جرایم بدهکاران به مناسبت ۹۸ سالگی بانک ملی ایران

جوان آنلاین: با تأیید هیأتمدیره بانک و در راستای تمدید مهلت اجرای «طرح تسریع وصول مطالبات غیرجاری»، بدهکاران واجد شرایط میتوانند با تسویه نقدی بدهی خود، از مزایای بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین مازاد بر نرخ معامله، مطابق ضوابط و چارچوب بسته ابلاغی، استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این فرصت با هدف تکریم مشتریان، کمک به تعیین تکلیف بدهیهای معوق و تسریع در وصول مطالبات غیرجاری بانک ایجاد شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، مشتریان و اشخاصی که تاکنون نسبت به بازپرداخت بدهیهای معوق خود اقدام نکردهاند، میتوانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران و بهرهمندی از شرایط اعلامشده، نسبت به تسویه بدهی و استفاده از بخشودگی جرایم اقدام کنند.