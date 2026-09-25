جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: سیاوش را کشتند، اما خونش در شاهنامه به خاموشی نرسید:
از ایران و توران برآید خروش
جهانی ز خون من آید به جوش
وی ادامه داد: از همین روست که تاریخ، بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد میآورد. آنان هنوز خواب را از چشم دشمن ستاندهاند چون در حافظه او ایستادهاند.
بقائی تصریح کرد: به هنگام حضور نامبارک قصاب غزه و بدخواه ایران در سخنگاه سازمان ملل، اغلب حاضران به نشانه انزجار از پلشتی و بدسگالی او سالن را ترک کردند.
وی خاطرنشان ساخت: هیئت ایرانی نیز پیش از ترک سالن، این تصویر را برجای گذاشت تا یادآوری هیبت شهید سرافرازمان سردار سلیمانی ذهن کژاندیش اهریمن را مشوشتر کند و خانه آرزوهای عنکبوت را سستتر از همیشه در نظرش آورد.