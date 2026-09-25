قالیباف خطاب به بسنت: رکورد زدن بازدهٔ اوراق قرضه مبارک!

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رکوردشکنی نرخ بازده اوراق قرضهٔ آمریکا واکنش نشان داد و خطاب به اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا، نوشت: رکورد زدن بازدهٔ اوراق قرضه مبارک!

جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به رکوردشکنی نرخ بازده اوراق قرضهٔ آمریکا در حساب کاربری خود نوشت: آمریکا! سود ۵.۱ درصدی اوراق قرضه ۱۰ ساله‌ات مبارک! ماشاءالله. تازه باید جشن هم بگیرید، چون برای ۲ سال آینده، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

قالیباف افزود: دلتان می‌خواست ایران را به عقب و به دههٔ ۱۹۷۰ میلادی برگردانید؟ کسی به شما نگفته بود که درافتادن با ایران، کار آماتورها نیست؟

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حالا ما خود شما را به وضعیت دههٔ ۱۹۷۰ برمی‌گردانیم؛ با همان نرخ‌های بهره‌ی بالا، قیمت‌های سرسام‌آور بنزین، کمبود گازوئیل و البته شلوارهای دمپاگشاد! از این نوستالژی حسابی لذت ببرید!