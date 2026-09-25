جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات «مارک روته»، دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه ۵ هزار فروند هواپیما از اروپا برای حمایت از تجاوز نظامی آمریکا به ایران به پرواز درآمدند، در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: اعتراف دبیرکل ناتو به انجام ۵۰۰۰ سورتی پرواز از پایگاههای اروپایی در حمایت از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، نشان داد اروپا بخشی از زیرساخت تجاوز بوده است.

وی ادامه داد: دولتهایی که قلمرو خود را در اختیار آمریکا قرار دادند، نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند. این مشارکت، بی‌پاسخ نمی‌ماند.