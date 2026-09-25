روز ششم بازی های آسیایی با فینالیست شدن نمایندگان ایران در کانو دو نفره زنان و میکس تپانچه آغاز شد و در ادامه تیم کایاک ۲ نفره مردان صاحب برنز شد.

جوان آنلاین: بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (جمعه ۳ مهر) وارد ششمین روز شد؛ جائیکه ورزشکاران کاروان ایران بعد از یک روز پرفروغ باید رقابت خود را در رشته های مختلف انفرادی و تیمی دنبال کنند.

در روز پنجم بازی های آسیایی کاروان ایران با کسب ۱۲ مدال شامل ۶ مدال در روئینگ، ۴ مدال در ووشو، یک مدال در ژیمناستیک و یک مدال در دوومیدانی مجموع مدال هایش را به ۲۰ رساند و با جایگاه ششمی به کار خود در این روز از مسابقات پایان داد.

عملکرد نمایندگان ایران در ششمین روز بازی های آسیایی به این شرح است:

پایان کار دختر تنیس روی میز

ستایش ایلوخانی دختر تنیس روی میز ایران با قبول شکست برابر حریف ژاپنی از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی این رشته در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازماند. او در این دیدار 4 به صفر باخت.

تیم کایاک دو نفره مدال برنز گرفت؛ تیر تیراندازان هم به مدال خورد

تیم میکس تپانچه مدال برنز گرفت

دومین مدال کاروان ایران در روز ششم بازی های آسیایی توسط توسط تیم میکس تپانچه با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان و به رنگ برنز به دست آمد. این نخستین مدال تیراندازی در این دوره بازی ها به حساب می آید.

تیم دوبل برادران عالمیان یک مرحله بالاتر رفت

در جریان مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های دوبل تنیس روی میز، تیم ایران متشکل از نوشاد و نیما عالمیان برابر تیم دوبل قزاقستان (کنژیگولوف و ژوبانوف) قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داد. بدین ترتیب این تیم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند.

تیم کایاک دو نفره مدال برنز گرفت؛ تیر تیراندازان هم به مدال خورد

امیر مطاعی با شکستن رکورد ملی به فینال ۵۰ متر قورباغه رسید

امیر مطاعی در مرحله مقدماتی ۵۰ متر قورباغه بازی‌های آسیایی با ثبت زمان ۲۷.۲۸ ثانیه، رکورد ملی این ماده را شکست و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم مجموع، به فینال راه یافت.

نماینده ایران در فینال کانو یک نفره ۵۰۰ متر ششم شد

محمد نبی رضایی در فینال کانو یک‌نفره ۵۰۰ متر به جایگاه ششم دست یافت. او این جایگاه را با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ صدم ثانیه به دست آورد.

پایان کار تیم دوبل فرجی و غفاری

تیم دوبل تنیس روی میز با ترکیب بنیامین فرجی و ارین غفاری با شکست برابر قزاقستان نتوانست به مرحله یک هشتم نهایی این رشته در بازی های آسیایی صعود کند. تیم ایران در این دیدار ۳ بر یک شکست خورد.

استارت مدال‌آوری زده شد؛ تیم کایاک دو نفره مردان برنز گرفت

تیم کایاک ۲ نفره ۵۰۰ متر مردان مدال برنز گرفت

اولین مدال روز ششم بازی های آسیایی برای کاروان ایران توسط تیم کایاک ۲ نفره ۵۰۰ متر مردان به دست آمد. این تیم با ترکیب علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در فینال این بخش از مسابقات با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرده و به مدال برنز دست یافت.

ادامه رقابت های هفتگانه محیطی زاده

مسابقات دوومیدانی ماده هفتگانه امروز با برگزاری رقابت های بخش های باقی مانده پیگیری شد. در بخش پرش طول، فاطمه محیطی‌زاده پرش ۵.۹۷ متری در جایگاه اول ایستاد و در پرتاب نیزه هم او با پرتاب ۳۶.۴۱ متری در جایگاه هشتم ایستاد. وی روز گذشته در دوی ۱۰۰ متر با مانع به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرد. محیطی زاده همچنین در بخش پرتاب وزنه در رتبه دوم قرار گرفت و در دوی ۲۰۰ متر هم سوم شد.

استارت کاروان ایران با دو فینالیست؛ درخشش دوباره زنان

تیم میکس تپانچه فینالیست شد

ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان در تیم مکیس تپانچه با کسب ۵۸۴ امتیاز و شکستن رکورد میکس تپانچه کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی (ارتقای یک امتیازی) در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و راهی فینال شد. فینال این رقابت‌ها ساعت ۶:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

آغاز مسابقات با دو فینالیست؛ درخشش دوباره زنان

تیم کانو دو نفره زنان هفتم شد

روز ششم بازی های آسیایی برای کاروان ایران با فینالیست شدن هدیه خیرآبادی و مریم شورگشتی در رقابت‌های کانو دونفره بانوان آغاز شد. این تیم با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۴۰ هزارم ثانیه در جایگاه نخست نیمه‌نهایی قرار گرفت و راهی فینال شد. در مرحله نهایی، تیم ایران با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۴ ثانیه و ۵۹۸ صدم ثانیه و با اختلاف ۹ ثانیه و ۸۹۸ صدم ثانیه نسبت به قایق صدرنشین، در جایگاه هفتم قرار گرفت.

آغاز مسابقات با دو فینالیست؛ درخشش دوباره زنان

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه