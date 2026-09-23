جوان آنلاین: خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین شامگاه چهارشنبه طی سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: این سازمان به سازمانی بیفایده تبدیل شده که تنها هدف آن حفظ گروهی از انگلهای متکبر است که خود را به عنوان بوروکراتهای خیرخواه جا میزنند.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش بخش انگلیسیزبان الجزیره، رئیسجمهور آرژانتین که متحد اصلی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی شناخته میشود، در ادامه ادعا کرد: مدافعان ادعایی حقوق بشر، دیکتاتوریهای خونخوار را پناه و آنها بهطور سیستماتیک علیه اسرائیل رای دادهاند.
خاویر میلی بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و نسلکشی علیه فلسطینیان گفت: آرژانتین بهطور واضح با غرب همسو است و پیوند عمیق با ارزشی با ایالات متحده و اسرائیل دارد.
رئیسجمهور آرژانتین همچنین صریحاً از تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حمایت کرد!