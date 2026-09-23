جت نیروی دریایی آمریکا سقوط کرد

یک فروند جت آموزشی نظامی که از پایگاه نیروی دریایی آمریکا در پوینت موگو به پرواز درآمده بود، در مورو سقوط کرد.

جوان آنلاین: به نقل از سی بی اس، یک جت آموزشی نظامی هاوکر هانتر آمریکا که از ایستگاه هوایی دریایی پوینت موگو برخاسته بود، در خلیج مورو سقوط کرد.

به گزارش مهر، گارد ساحلی آمریکا در این خصوص ادعا کرد که خلبان تقریبا در ۶ مایلی شمال غربی خلیج مورو سقوط کرده و توسط نیروی دریایی نجات یافته است.

گارد ساحلی آمریکا تا کنون جت یا لاشه‌ای از آن را پیدا نکرده و ارتش از همه قایق‌ها خواست تا هنگام پیمایش منطقه احتیاط کنند و بقایای هواپیما یا آلودگی را به بخش لس‌آنجلس-لانگ بیچ گارد ساحلی ایالات متحده گزارش دهند.

هاوکر هانتر یک جت مربوط به دوران جنگ سرد است که توسط انگلیس طراحی شده است.