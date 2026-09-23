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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

عملیات ضد صهیونیستی در بیت عور و واکنش حماس

5 حماس به دنبال عملیات ضدصهیونیستی در بیت عور در کرانه باختری آن را پاسخی طبیعی به اقدامات اشغالگران دانست.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) عصر امروز چهارشنبه طی بیانیه‌ای در واکنش به عملیات ضدصهیونیستی در رام الله اعلام کرد که عملیات «قهرمانانه» شامگاه امروز علیه گروهی از نظامیان صهیونیستی در نزدیکی حاجز بیت عور، در غرب رام‌الله، که به گفته آن‌ها از سوی یکی از فلسطینی‌ها انجام شده، پاسخی طبیعی به اقدامات شهرک‌نشینان و رهبران اشغالگر و همچنین یورش‌های مکرر آنها به مسجدالاقصی و هتک حرمت مقدسات اسلامی است.

در این بیانیه تأکید شده است: جنایت‌های اشغالگران و شبه‌نظامیان شهرک‌نشین و نقض مستمر حقوق مردم و سرزمین فلسطین در کرانه باختری اشغالی، جز ناکامی‌ها و ضربات بیشتر برای آنها نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

در ادامه حماس تاکید کرد که فلسطینی‌ها و جوانان معترض در کرانه باختری و قدس اشغالی باید مقاومت را با تمامی اشکال و ابزار‌های آندر رویارویی با اشغالگران و شهرک‌نشینان در سراسر سرزمین‌های اشغالی تشدید کنند.

پیش از این رسانه‌های رژیم صهیونیستی از عملیات ضد صهیونیستی به وسیله خودرو در جاده شماره ۴۴۳ در کرانه باختری خبر دادند. شبکه چهارده رژیم صهیوینستی از زخمی شدن شدید یکی از صهیونیست‌ها خبر داد و برخی منابع نیز تعداد زخمی‌ها را بیشتر اعلام کرده‌آند. مجری این عملیات هدف تیراندازی اشغالگران گرفته است.

به دنبال این حادثه، شمار زیادی نظامی به محل ایست بازرسی که در آن عملیات صورت گرفته، اعزام شده‌اند. رسانه‌های عبری اعتراف کردند که فردی که هدف عملیات زیرگیری در کرانه باختری قرار گرفته و شدیدا زخمی شده است، نظامی صهیونیست است.

برچسب ها: حماس ، عملیات ضد صهیونیستی ، رام الله
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